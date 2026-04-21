新居建設で夫と揉めた時に“最後まで粘って譲ってもらった”峯岸みなみの主張「私は…」

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#11が、12日に配信された。

新居建設にまつわる峯岸みなみの体験談

番組後半の相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「マイホーム建築中だが、夫と意見が合わない。どう着地させればいいか分からない」という視聴者からのお悩みに、現在進行形で家を建てているという峯岸みなみが自身の体験談を明かした。

「本当に数カ月前に、リビングの一番大事なところの選択肢として、私は明るくて子どものいるあたたかい感じにしたい。でも、旦那はゴージャスというか、稼いでる男のシックな感じ(にしたい)。暗めか明るめかでずっと揉めてて」と、明るい色にしたい峯岸と、シックにしたい夫(東海オンエア・てつや)で揉めた際、「家に長くいるのは私だし、この場所を見て毎日がご機嫌でいられると思うから、『私の笑顔と引き換えにどう?』と、最後まで粘って譲ってもらいました」と粘り強く交渉したそう。

さらに、家のお金は夫が10:0で全額負担していることを明かし、「払わないのに口だけ出してる」と自虐しつつも、「私は東京を後にしているので」「(夫の活動拠点である)岡崎で頑張っているのだから、家にいる間いい気持ちでいさせてもらえるように……」と主張した峯岸。これにはMCの滝沢眞規子も「よく言えた!」と伝えていた。