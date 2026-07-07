BEYOOOOONDSの平井美葉、高野洸、上坂龍之介監督が7日、都内で行われた日本映画専門チャンネルのオリジナルドラマ『がんばって、がんばらない』(8月7日21:00～ほか)の特別先行上映会に登壇。高野の役柄の“裏設定”をめぐり、まさかのやり取りが繰り広げられた。

「ごめんなさい。緊張しております」

同作は、仕事を頑張りすぎた末に心を壊した女性(平井)と、“がんばれない自分”に焦りを抱える青年(高野)が山奥の施設で出会うヒューマンドラマ。高野は、上坂監督から事前に役の裏設定を聞いた上で撮影に臨んだことを明かし、「脚本にない部分、(自分が演じる)大悟がどういう気持ちでこの場所に来たのかというのを聞いた上でいろいろやれたので、そこを大事にしました」と役作りを明かす。

そこで司会者が、裏設定の具体的な内容について問うと、上坂監督は「ごめんなさい。緊張しております」と苦笑い。「裏設定ですよね。裏設定…ごめんなさい! 僕、まだ商業デビューしてこれが初めてぐらいなんで、ちょっと緊張してて裏設定を覚えてないです(笑)。どんな裏設定でしたっけ?」と、まさかの返答で会場を和ませた。

高野から「施設に来るにあたって、自分の意思で来たわけじゃなく、家族とかの心配もあり…」とヒントが出されると、上坂監督は「ああ、そうです!」と思い出した様子。「説明していただきました(笑)」と、助け舟を出してくれた高野に感謝した。

大浴場で毎日一緒に入浴した仲

そんな上坂監督について、高野は「最初にお会いした瞬間から、すごい気さくでしゃべりやすい方だなと思っていました。こだわりもたくさん持っているけど、スタッフさんに伝える時も、本当に監督の人柄で現場がハッピーで、ずっと潤滑に進んでいるんじゃないかと思いました」と、現場を包む雰囲気の良さを語った。

さらに、遠方の泊まり込みでの撮影ということで、「大浴場があって、毎日一緒に入浴させてもらったりとかして、日に日に仲良くさせてもらって、すごい楽しい期間でしたね」と笑顔で振り返った。

平井は、今回の出演の話を受けて上坂監督の作品『レンタル家族』を鑑賞したといい、「紡がれる世界観の温かさとか、登場人物の心の機微みたいなものを捉える角度がすごく素敵でした」と魅力を語る。

その上で、「リハーサルや台本を頂く前から、この作品に携われるんだといううれしさが本当にありました」と振り返り、役を演じるにあたって「これはどうしたらいいですかね?」「この言い方はこういうことなんですかね?」と細かく質問しても、「一つ一つ丁寧に返答していただいて、本当にありがたかったです」と感謝を述べた。

日本映画専門チャンネルでの本編放送後には、撮影の裏側に密着したメイキング番組『「がんばって、がんばらない」撮影日誌』も放送される。