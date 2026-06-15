頑張りすぎて心を壊した女性と、頑張れない自分に焦る男性――BEYOOOOONDS平井美葉＆高野洸がドラマ共演「気づかせてくれる作品」

仕事をがんばりすぎた末に心を壊した女性と、“がんばれない自分”に焦りを抱える青年が出会う――BEYOOOOONDSの平井美葉、高野洸らが出演する日本映画専門チャンネルのオリジナルドラマ『がんばって、がんばらない』が、8月7日(21:00～ほか)に放送される。

“ちょっと事情を抱えた若者”たちが集う山奥のシェアハウスが舞台

同作は、「がんばって、がんばらない」をモットーに、現代社会の中で“がんばりすぎてしまった”人、“社会とうまくなじめなかった”人たちが集う山奥のシェアハウスを舞台にしたヒューマンドラマ。過去の傷や生きづらさを抱えた男女が、不器用ながら支え合い、“自分らしい生き方”を少しずつ取り戻していく姿を描く。

監督を務めるのは、映画『レンタル家族』で注目を集めた新鋭・上坂龍之介氏。脚本は土井涼介氏と上坂監督が手がけ、主題歌には楓子の「こころふわり」が決定した。

かつて仕事を頑張りすぎた末に心を壊した日奈(平井)は、“ちょっと事情を抱えた若者”たちが集う山奥のシェアハウスで、穏やかな日々を送っていた。そこへ、“がんばれない自分”に焦りを抱える大悟(高野)が新たに入居。少しずつ変化していく日々の中、ある日、日奈を追い詰めた元上司・くみこ(関めぐみ)が突然現れ、止まっていた彼女の過去が再び動き出していく。

本編放送後には、撮影の裏側に密着したメイキング番組『「がんばって、がんばらない」撮影日誌』(8月7日22:10～ほか)も放送。撮影の裏側やNGシーン、平井と高野のインタビューなどが届けられる。

平井美葉「自分と向き合ってくれる人がいる」

谷口日奈を演じる平井は「主演ドラマのお話をいただき、本当に驚きましたしうれしかったです」とコメント。「台本を読んで、日奈の過去に共感できる部分があり、この作品のタイトルでもある『がんばって、がんばらない』という言葉を必要とする人は沢山いるのではないかと思いました」と語る。

撮影については、「お芝居をするにあたって共演者の皆さんや監督と意見を交わした経験は、とても刺激的で勉強になりました」と振り返り、「休憩時間にはトランプをしたり、おしゃべりをしたり、居心地の良い撮影現場でした。慣れない撮影に不安もありましたが、皆さんが本当に本当に温かくて…感謝の気持ちでいっぱいです」と明かした。

さらに、「誰しもがそれぞれに苦しみを抱えていて、その苦しみと自分が相対する瞬間はいつだって孤独です」としながら、「でもその孤独感を人生すべてに当てはめる必要はなくて、タイミングや場所が違えば、視点を変えれば、必ずどこかに自分と向き合ってくれる人がいることを気づかせてくれる作品です。ぜひご覧ください」と呼びかけている。

高野洸「大人の修学旅行のようでした」

多田大悟役の高野は「台本を読んで、登場人物が持つ個性や空気感がとても伝わってきました。それぞれがぶつかり合うわけではなく、自然などの環境が柔らかく包み込んでくれる、その世界観に強く惹かれました」と作品の印象をコメント。

撮影現場は「車でもコンビニまで20分くらいかかるほど自然に囲まれていて、大人の修学旅行のようでした」といい、有野晋哉とのエピソードも披露。「共演した有野さんのYouTubeチャンネル『有野ダークサイド ch』で一番くじを引く有野さんが好きで観ていたので、コンビニに一緒に立ち寄った時、実際に『有野ダークサイド ch』を観ることができてテンションが上がりました」と振り返った。

そして、「本作を通して、少しでも多くの方の『がんばって、がんばらない』に繋がればいいなと思います。リズムは人それぞれですので、もし身の回りの忙しない状況に気圧されたりしたら、この作品を思い出してほしいです」とメッセージを寄せている。

上坂龍之介監督「優しい気持ちになっていただけたら」

上坂監督は「キャストの皆様に、真摯(しんし)に作品に向き合っていただき感謝しております」とコメント。「お互いに成長してまた一緒に作品を制作できることを楽しみにしております。この作品を観て、少しでも多くの方に優しい気持ちになっていただけたらうれしいです」と語った。

日本映画専門チャンネルでは同作の放送に合わせ、8月からハロー!プロジェクトと高野の出演作をそれぞれ特集する「2ヶ月連続 演技で魅せる“ハロプロ”の世界」「2ヶ月連続 演技で魅せる“ハロプロ”の世界」を展開する。









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