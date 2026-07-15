バスケットボール女子日本代表が韓国代表と対戦する『女子バスケットボール国際試合2026 日本×韓国』が、8月13日・14日の2日間、FODプレミアムで生配信され、CS放送フジテレビNEXTで生中継される。両日とも19時開始予定。

9月にドイツで開催されるFIBA女子バスケットボールワールドカップを前に行われる重要な強化試合。日本代表が、アジアの強豪・韓国代表と2連戦に臨む。

日本のスピード＆3ポイント、韓国の堅守をどう崩すか

見どころの一つは、日本が武器とするスピードと3ポイントシュートが、韓国の粘り強いディフェンスをどのように攻略するか。

トランジションの速さと流れるようなボールムーブメントを軸に攻める日本に対し、韓国はフィジカルの強さと組織力で対抗する。これまでも接戦が多いカードだけに、序盤から繰り広げられる主導権争いが注目される。

ワールドカップを見据えた代表争いにも注目

若手とベテランの融合もポイントとなる。ワールドカップを見据えた代表争いの中で、各選手が限られた出場時間でどれだけ存在感を示せるか。新たな得点源の台頭や、守備から試合の流れを変える選手の出現は、本大会へ向けた大きな手応えとなりそうだ。

戦術面では、速攻だけに頼らないハーフコートオフェンスや、複数の守備パターンなど、本番を意識した試みが披露される可能性も。韓国を相手に新たな戦術がどこまで機能するかは、世界大会へ向けた日本代表の現在地を測る重要な指標となる。