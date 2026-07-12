「30年見続けた私がいまだにワクワクする対局」――CS放送のフジテレビONEと、フジテレビの動画配信サービス・FODで、8月22日19時から23日19時まで、『芸能界麻雀最強位決定戦 THE われめDEポン 24時間生スペシャル2026～牌は地球を救う～』が生放送・配信される。

『芸能界麻雀最強位決定戦 THE われめDEポン 24時間生スペシャル2026～牌は地球を救う～』 (C)フジテレビ

芸能界の雀豪たちが24時間本気の対局

芸能界の雀豪たちが一堂に会し、麻雀最強位の座を目指して競い合う麻雀バラエティ番組『THE われめDEポン 24時間生スペシャル』が、今年も開催される。

毎年恒例の24時間超大型企画として、今回も番組のベース精神である「麻雀が大好きな大人たちに24時間力いっぱい麻雀をしてもらおう!」を掲げ、24時間本気の生放送・生配信を展開。われポンの酸いも甘いも知り尽くした超ハイレベルなメンバーが集結し、強者たちの中で一番タフな真の王者を争う。

出場者は、岡野陽一、小柳ルミ子、坂上忍、たかし(トレンディエンジェル)、波岡一喜、萩原聖人、見栄晴、水崎綾女。MCはガダルカナル・タカ、橘ゆりか、森田涼花が務める。

ガダルカナル・タカ「30年見続けた私がいまだにワクワク」

MCのガダルカナル・タカは、今回の24時間生スペシャルに向け、「24時間というTV対局では類を見ない長い闘いの中、攻めに出た時の大胆さと繊細さ、追い込まれた瞬間に見える生き様や人間性、芸能人がここの卓でしか見せない表情や息遣い。30年見続けた私がいまだにワクワクする対局を一緒に楽しんでください!」とコメントしている。

番組には、解説として蒼井ゆりか、古久根英孝、菅原千瑛、竹内元太、土田浩翔、松田彩花、宮内こずえが出演。実況は小林未沙、野島卓、藤井弘輝フジテレビアナウンサー、進行MCは梶谷直史、德田聡一朗、東中健のフジテレビアナウンサーが担当する。