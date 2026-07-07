「BEYOOOOONDSがお届けするエンタメって、本当にいいんですよ」――BEYOOOOONDSの平井美葉が7日、都内で行われた日本映画専門チャンネルのオリジナルドラマ『がんばって、がんばらない』(8月7日21:00～ほか)の特別先行上映会に、高野洸、上坂龍之介監督とともに登壇。グループへの思いと“かなえたい願い”を語った。

平井美葉

「BEYOOOOONDSのパフォーマンスに自信があるので」

七夕にちなみ、願い事を聞かれた平井は「私はハロー!プロジェクトのBEYOOOOONDSというグループで活動しているんですけど、BEYOOOOONDSがお届けするエンタメって、自分で言うのもなんですけど、本当にいいんですよ!」と熱弁。

「BEYOOOOONDSのパフォーマンスに自信があるので、この作品を機に、よりたくさんの方にBEYOOOOONDSのことを知ってもらえたらいいなというのが強い願いです」と笑顔で語った。

これを受け、最近BEYOOOOONDSの公演を観に行ったという上坂監督は「撮影とは違うパワフルさがあって、演技のパートもあったので、新しいライブだなと思って最高でした」と絶賛した。

一方、高野の願い事は「強い体を手に入れる」。今後本番を迎える舞台に向けて、「一つもケガなく乗り切りたいですね。強い体、欲しいです」と意気込んだ。

「一歩を踏み出せたのがこの作品で良かった」

今作は、現代社会の中で“がんばりすぎてしまった”人や、“社会とうまくなじめなかった”人たちが集う山奥のシェアハウスを舞台にしたヒューマンドラマ。過去の傷や生きづらさを抱えた男女が、不器用ながら支え合い、自分らしい生き方を少しずつ取り戻していく姿を描く。

仕事を頑張りすぎた末に心を壊した主人公・谷口日奈を演じる平井は「初めて映像作品で主演をさせていただいて、本当に光栄に思います」と感謝。さらに、「スタッフさんだったり、共演者の皆さんが本当に温かくて、一歩を踏み出せたのがこの作品で良かったなと本当に心の底から思っています」と、初主演作となった本作への思いを明かした。

日本映画専門チャンネルでの本編放送後には、撮影の裏側に密着したメイキング番組『「がんばって、がんばらない」撮影日誌』も放送される。