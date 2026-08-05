出社する機会が増えた今も、リモート会議は仕事の一部として定着しています。対面とは勝手が違うため、「少しだけだから」と思った行動が、相手や周囲を困らせてしまうこともあります。

今回は、人気漫画「#やばい上司」から、リモートワークに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

やばい上司クイズ「リモート会議中の部下に、上司が取った行動は?」

取引先とのリモート会議中の主人公。そんなときに上司が仕事を頼もうとします。田村さんは「今、打ち合わせ中です」と身振り手振りで訴えかけますが......。

さて、このあと上司はどんな行動を取ったのでしょうか

① リモート相手の悪口を言い出した

② 大声で名前を呼んできた

③ 会議が終わるまで席の横で待たれた

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※答えはこの記事の最後にあります。

リモートを軽視しないで......

リモートワークでは、相手が目の前にいないぶん、「少しくらいなら大丈夫」と気軽に考えてしまうことがあるかもしれません。また、呼びかけても反応がないことで、「聞こえていないのかな」「気付いていないのかな」と思ってしまう場面もあるでしょう。

しかし、リモートでも、会議中であることに変わりはありません。今回のエピソードも、思わず「上司よ、わかってくれ……！」と言いたくなるような一幕でした。

▶なお、今回の答えは② 大声で名前を呼んできた でした！ 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!