6月も終わりに近づき、そろそろボーナス支給の時期を迎える人も多いのではないでしょうか。ボーナスや給与は、働く人にとって大きな関心事のひとつです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代のボーナスへの向き合い方に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「ボーナス減額を伝えると......」

「そろそろボーナスの時期ですね」とうれしそうに先輩に話しかけるZ世代。しかし、先輩は「大手以外売り上げが良くなく、前年よりボーナスが減る」ことを伝えます。

それを聞いたZ世代社員は、どのような行動を取ったでしょうか?

① 急に仕事をサボりだした

② 秒で大手に転職した

③ 「金額は問題じゃない」と逆に怒られた

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✅ボーナス減額を伝えたZ世代社員の気になる行動は……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

ボーナスは会社員のモチベーションに直結する!?

ボーナスや給与の話は、会社員のモチベーションにも大きく関わるものです。特に、待遇や働く環境を重視する人にとっては、将来のキャリアを考え直すきっかけになることも。会社側が想像していなかった行動につながるケースもあるのかもしれません。

今回のエピソードからは、Z世代の決断力や潔さもうかがえます。

▶なお、今回の答えは② 秒で大手に転職した でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!