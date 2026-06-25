6月も終わりに近づき、そろそろボーナス支給の時期を迎える人も多いのではないでしょうか。ボーナスや給与は、働く人にとって大きな関心事のひとつです。
今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代のボーナスへの向き合い方に関するエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
Z世代とはたらくクイズ「ボーナス減額を伝えると......」
「そろそろボーナスの時期ですね」とうれしそうに先輩に話しかけるZ世代。しかし、先輩は「大手以外売り上げが良くなく、前年よりボーナスが減る」ことを伝えます。
それを聞いたZ世代社員は、どのような行動を取ったでしょうか?
① 急に仕事をサボりだした
② 秒で大手に転職した
③ 「金額は問題じゃない」と逆に怒られた
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✅ボーナス減額を伝えたZ世代社員の気になる行動は……こちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
ボーナスは会社員のモチベーションに直結する!?
ボーナスや給与の話は、会社員のモチベーションにも大きく関わるものです。特に、待遇や働く環境を重視する人にとっては、将来のキャリアを考え直すきっかけになることも。会社側が想像していなかった行動につながるケースもあるのかもしれません。
今回のエピソードからは、Z世代の決断力や潔さもうかがえます。
▶なお、今回の答えは② 秒で大手に転職した でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!