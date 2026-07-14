仕事中のイヤホンは、職場によってルールや考え方がさまざまです。業務に集中するために使いたい人もいれば、「周囲とのコミュニケーションが取りづらくなるのでは」と気になる人もいるでしょう。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、職場でのイヤホン使用に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代が仕事中にイヤホンをしたかった理由は?」

ある日、Z世代の後輩が先輩のもとへやってきて、「業務中にイヤホンをつけてもいいですか?」と相談します。先輩は思わず理由を尋ねると......。

ぜひ、後輩がイヤホンを付けたかった理由を予想してみてください。

① 推しのラジオを聞きたいから

② 一度瞑想したいから

③ 課長の声を防ぎたいから

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✅仕事中にイヤホンをつけたい理由……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

職場の「ちょっと気になること」は人それぞれ

職場では、周囲の話し声や電話の音、キーボードの打鍵音などが集中を妨げる要因になってしまうことも少なくありません。

毎日のことだからこそ、本人は気づかなくても、周りは意外と気になっていることも。何気ない相談が、職場環境を見直すきっかけになることもあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 課長の声を防ぎたいから でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!