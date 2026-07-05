タワマンは憧れるものの、価格の高さに驚いた経験がある人も多いはず。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、理想の住まい探しで直面した、ある"現実"を描いたエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「予算内のタワマンを見つけた男性、何が気になった?」

主人公は「次はタワマンに住んでみたい」と考え、不動産サイトで物件探しを始めます。

「やっぱり高いなぁ……」と諦めかけていたところ、自分の年収でも手が届きそうなタワマンを発見。しかし、詳細を見てみると、どうしても引っかかる点がありました。

さて、それはどのようなタワマンだったのでしょうか?

① 山に囲まれた田舎のタワマン

② 駅から徒歩40分のタワマン

③ 幽霊物件多めのタワマン

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✅予算内のタワマンには"ある事情"が……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

憧れのタワマン暮らし、甘くなかった

「いつかはタワマンに住んでみたい」と憧れていても、実際に物件を探し始めると、価格や立地など現実的な問題に直面することも少なくありません。

条件に合う物件が見つかっても、「この環境で本当に暮らせる?」と迷ってしまうことも。理想の住まい探しは、憧れだけでは決められないようです。

▶なお、今回の答えは① 山に囲まれた田舎のタワマン でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!