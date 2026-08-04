フジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)が4日に生放送され、「食べて検証! ファミリーマート 外国人が感動したコンビニグルメトップ10は何？」を実施。タイムマシーン3号・関太、KEY TO LIT・佐々木大光、紅しょうが・熊元プロレスらが、ファミリーマート ムスブ田町店を舞台に、外国人が感動したファミリーマートグルメTOP10の予想に挑んだ。

大食い仕事激増中の佐々木大光

番組では、500人を超える外国人に取材を行い、その結果をもとに「外国人が感動したファミリーマートグルメTOP10」を独自にランキング化。全100種類の商品からトップ10入りしたメニューを探すため、“食ベンジャーズ”の関と佐々木、そして超調査員の熊元が次々と商品を実食した。

検証開始早々、関は「あるとすればファミチキでしょ」と人気商品の「ファミチキ」を選択し、「これこれ! やわらかっ! うめえ! 指で押したら脂がジュッと出てくるぐらい、よく閉じ込めましたな」と絶賛。佐々木は「この間ファミリーマートに行った時、ファミチキがなかったんですよ。ファミチキがなくて、海外の方がめちゃくちゃ嘆いていたんですよ」と外国人観光客の様子を伝え、結果は外国人人気ランキング2位を見事に的中させた。

そんな佐々木はスタジオで、ニューヨークの屋敷裕政から「他局で大食いしてたよな」と指摘され、「今、ツアー期間中で、宣伝させてもらっているんですけど、全部食べ物の宣伝です(笑)」と苦笑いを浮かべる場面も。CM中には、最近大食い系の仕事が多いことから、それに向けたトレーニングをしていることを明かしていた。

「最後に謎のよう分からん料理に手を出すんだったら…」

検証は苦戦が続き、途中から助っ人としてギャロップ・林健、3時のヒロイン・かなで、パリ五輪柔道女子48キロ級金メダリスト・角田夏実氏が参戦。角田氏が「直巻 焼しゃけ」が6位、「ダブルシュー」が9位を的中させるなど流れを引き寄せ、かなでは「こだわりカレー」で5位を引き当てた。

それでも最後まで第10位だけは判明せず、最後の予想を前に店舗内を回った関は、林にロースとんかつ弁当を勧める。この時点で助っ人として参戦した林は、まだ1つも的中させていない中で、「リーダーすみません。申し訳ないんですけど僕はサンドイッチと心中します。最後に謎のよう分からん料理に手を出すんだったら、サンドイッチと共に」と強行突破したが、ロケの時間切れで最後の選択となったテリヤキチキンとたまごのサンドで、あえなく玉砕した。

そして、誰も当てられなかった第10位が「ロースとんかつ弁当」だったことが明らかになると、かなでは「私はずっと言ってましたよ!」と怒り心頭。一方、勧められたにもかかわらずスルーした林は「ずっとサンドイッチやったヤツが急に最後とんかつ弁当食べてブーってなった時に何て言ったらいいんですか」と持論を展開し、スタジオの笑いを誘っていた。

終盤は、メンバーから足手まとい扱いされ、何をやってもうまくいかない林の一挙手一投足に、スタジオメンバーが夢中。CM中、屋敷は「この番組、林さんの魅力が伝わるわー(笑)」と、ご満悦でその奮戦ぶりを見守っていた。

全国ネット終了後に謎企画始動

全国ネットの時間が終わると、ファミマのラインソックスを毎日履いているスタッフをスタジオで探し出す企画を敢行。あまりの急展開に最初は戸惑っていた出演者たちだったが、生放送で指名されたスタッフたちがゆっくりとズボンの裾を上げるシュールな画に次第に盛り上がり、ドタバタの中で本番が終了した。

生放送後、カズレーザーは「何盛り上がってるんだよ!」と企画自体にツッコみながら、「スタッフ一丸となって、みんなめくりやすいようにゆったりしたズボン履いてる(笑)」と感心。屋敷は「天才(構成)作家ついたな(笑)」と、ラストの盛り上がりを楽しんでいた。

TOP10の結果は、以下の通り。

1位「コク旨たまごサンド」

2位「ファミチキ」

3位「手巻 シーチキンマヨネーズ」

4位「ファミマ・ザ・メロンパン」

5位「こだわりカレー」

6位「直巻 焼しゃけ」

7位「スパイシーチキン」

8位「ファミチキ(レッド)」

9位「ダブルシュー」

10位「ロースとんかつ弁当」

この放送は、TVer、FODで見逃し配信されている。