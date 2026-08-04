ローソンは8月4日、全国のローソンで「辛すぎチャレンジフェア」の5商品を発売しました。夏といえば、やっぱり辛いものが食べたくなっちゃうじゃないですか……。いいぞいいぞ。ということで今回は、フェアの商品の中から4つを実食してみたいと思います。

からあげクン チキンラーメン 激辛ローストしょうゆ味

まずは、「からあげクン チキンラーメン 激辛ローストしょうゆ味」(298円)です。チキンラーメンとからあげクンがコラボした商品ですね。

コラボ感あふれる限定パッケージ

パッケージの前面には、チキンラーメンとからあげクンのキャラが描かれていて、特別感もあるし面白いです。まさかの鳥つながりかーい。

目が怖いのよ

ふたにも両者のロゴをデザイン

ふたを開けてみますと……ふむふむ。あからさまに辛そうな色をしていますね。

ふたを開けると真っ赤な唐揚げ

赤い衣が目を引くからあげクン

香りはいつものからあげクンに近いのですが、ほんのり唐辛子のようなスパイシーさも感じます。

食べてみますと、あっ、これは「後から辛さが来るタイプ」です。食べた直後は「そうでもないかな?」と一瞬思うのですが、後からじわじわと舌への刺激が強くなってきます。

半分に切って中の色をチェック

断面は真っ赤なのですが、ただ、実際に食べてみると鶏肉のうま味もあり、ちょうどいい辛さかなと思います。辛いの苦手でもけっこうイケるかもしれません。

断面はあからさまに辛そうな赤

辛い度：★★☆☆☆

日清食品 チキンラーメン 激辛チャレンジ 激辛キムチオイル付き

続いては、「日清食品 チキンラーメン 激辛チャレンジ 激辛キムチオイル付き」(321円)です。「激辛チャレンジ」というからには、かなり辛いんでしょうか……わくわく。パッケージには辛さレベルが書かれていて、最高の「レベル5」になっています。

辛さレベル5を掲げたカップ麺

別添えの激辛キムチオイルが付いているので、辛さを調整できるみたいですね。

別添えの激辛キムチオイル

キムチなどの具材が入った麺

まずは、激辛キムチオイルを入れずに食べてみましょう。具材にはキムチらしきものも入っていますが、香りを嗅いでみると……ふむふむ、いわゆる「チキンラーメン」です。

オイルを入れる前のスープ

食べてみても、なるほど、そこまで強い辛さはなさそうですね。

まずはオイルなしで味を確認

ということで、今度は激辛キムチオイルを入れてみましょう。

激辛キムチオイルを投入

うわー、見るからにスープが真っ赤になりましたよ! キムチやニンニクのような香りも強くなって、先ほどまでとは完全に“別物”のラーメンになっています。それでは、食べてみましょう。

オイルで真っ赤に染まったスープ

うわっわわ! 口の中にピリピリとした刺激が広がり、キムチらしい酸味も感じられます。オイルを入れるだけでここまで変わるものなのか。我慢できないほど辛いというわけではなく、ピリピリとした刺激が続く感じ。これは、個人的には結構好きかもしれません。

酸味と辛さが広がる仕上がり

辛い度：★★★★☆

山芳製菓 激辛注意報ポテトチップス 麻辣担々味 47g

続いては、山芳製菓の「激辛注意報ポテトチップス 麻辣担々味」(214円)。なんという商品名だ……怖いじゃないのよ。

警告表示が目を引くパッケージ

麻辣担々味のポテトチップス

裏面にも「あまりに辛いため、激辛注意報が発令されています」と書かれていて、辛さに弱い人にはおすすめしないとのこと。

裏面にも辛さへの注意書き

袋を開けて香りを嗅いでみると、へー、どことなく味噌のような香りがしますね! さすが麻辣担々。普通の辛いポテトチップスとは一味違いそうです。表面には赤い粉のようなものが付いていて、いかにも辛そうです。

赤い粉をまとったポテトチップス

表面に辛そうなパウダーがたっぷり

食べてみますと……おおおおおおっ、これは、小さな針で舌を刺されているかのような、強いビリビリとした刺激があります。山椒のような中華料理っぽい辛みもあって、しっかりと風味も感じられます。ただ、これかなり辛いです。1枚食べただけでも、じんわり汗をかくレベル。上級者向きだぞこれは。

辛い度：★★★★★

マジ辛ッ! 暴君ハバネロ シビれ花椒 50g

最後に食べるのは、「マジ辛ッ! 暴君ハバネロ シビれ花椒」(148円)。東ハトの「暴君ハバネロ」ブランドとコラボした、ローソンのPB商品のようですね。パッケージには「暴君ハバネロ」のアイコンが描かれていて、見るからに辛そうです。

ローソンの暴君ハバネロ商品

「花椒とハバネロでシビれる辛さ」とのことで、先ほどの「激辛注意報」とはまたコンセプトの違いを感じます。

花椒とハバネロを利かせた味

香りを嗅いでみると中華らしい花椒の香りが強い! これはすでに鼻先が痺れる感覚があります。表面にはパウダーのようなものがかかっていますが、どちらかというとスナックそのものの赤みが強いですね。

赤みの強い輪形のスナック

食べてみますと……わーピリピリくる! スパイシーな風味と辛味がつーんと鼻をぬけていきます。ボリボリとした硬めの食感がおいしいですね。気づいたらパクパク食べてしまうタイプだと思います。

硬めでボリボリとした食感

辛い度：★★★★☆

「辛すぎチャレンジフェア」夏によいね～

ということで、今回はローソンの「辛すぎチャレンジフェア」の商品を食べてみました。やはり夏ということで、辛いものを食べたい人にはおすすめできる仕上がりになっています。

個人的に好きだったのは、日清食品の「チキンラーメン 激辛チャレンジ 激辛キムチオイル付き」ですね。キムチの風味と酸味を感じられる、かなり本格的な味わいで、辛さもちょうどよい。食べ応えもあるんじゃないでしょうか。

なお、本フェアには「UHA味覚糖 激辛マーピー 40g」(194円)という商品もあるのですが、筆者の近所のローソンではすでに売り切れていたらしく、入手できませんでした……。お店の人に聞いてみたところ、「夏は辛い商品の売れ行きがいいからね」とのこと。気になる人は早めにチェックしてみてください。