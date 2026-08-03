ローソンは8月4日より、「辛すぎチャレンジフェア」を開催。「からあげクン チキンラーメン 激辛ローストしょうゆ味」のほか、花椒や麻辣などを使用したスナック菓子やカップ麺など異なる辛さを楽しめる計5品を、全国のローソン店舗にて発売する。

今回の「辛すぎチャレンジフェア」は、全国各地で35℃を超える猛暑日が続き、一部地域では40℃超の酷暑日を記録するなど、暑さによる食欲低下が気になるこの時期に、辛味の刺激で食欲をかき立て、暑い夏を元気に乗り切っていただきたいとの思いから企画されたもの。

8月4日より、さまざまな“辛さ”を楽しむことができる商品計5品が店頭に並ぶ。ラインアップは以下のとおり。

からあげクン チキンラーメン 激辛ローストしょうゆ味(298円)

日清食品「チキンラーメン」とコラボした激辛のからあげクン。焦がし醤油パウダーを使用し、チキンラーメンらしい香ばしい醤油の風味に。辛いもの好きも満足できる唐辛子配合の激辛味。

ローソン「からあげクン チキンラーメン 激辛ローストしょうゆ味」(298円)

日清食品 チキンラーメン激辛チャレンジ 激辛キムチオイル付き(321円)

「からあげクン」とコラボした激辛のチキンラーメン。チキンラーメンの味わいをベースにした激辛スープに、唐辛子の刺激的な辛さとニラ・キムチの風味による旨みを加えている。

ローソン「日清食品 チキンラーメン激辛チャレンジ 激辛キムチオイル付き」(321円)

マジ辛ッ!暴君ハバネロ シビれ花椒 50g(148円)

ローソンオリジナルで販売している「激辛ッ!暴君ハバネロ」の味わいをベースに、花椒を加えることで、暴君ハバネロならではの刺激的な辛さに加え、シビれるような風味に。

ローソン「マジ辛ッ!暴君ハバネロ シビれ花椒 50g」(148円)

山芳製菓 激辛注意報ポテトチップス 麻辣坦々味 47g(214円)

トレンドの「麻辣味」をイメージした、花椒のシビれと唐辛子の刺激的な辛さが楽しめるポテトチップス。

ローソン「山芳製菓 激辛注意報ポテトチップス 麻辣坦々味 47g」(214円)

UHA味覚糖 激辛マーピー 40g(194円)

花椒のシビれと刺激的な辛さが広がる、カリカリ食感が特長のクセになる味わいに仕上げたローソン限定商品。通常の「マーピー」に、濃縮した唐辛子エキスとジョロキアパウダーを配合することで、強烈な辛みが楽しめる。

ローソン「UHA味覚糖 激辛マーピー 40g」(194円)

※画像はすべてイメージ。