ローソンは7月28日より、夏のいちごスイーツ4品を全国の「ローソン」にて順次販売する。

Uchi Café わらび餅で巻いたもち食感ロール(いちごわらび餅入り)

ローソン「Uchi Café わらび餅で巻いたもち食感ロール(いちごわらび餅入り)」(408円)

まずは7月28日、甘酸っぱい夏向けの味わいの「Uchi Café わらび餅で巻いたもち食感ロール(いちごわらび餅入り)」(408円)が登場。もちもち食感の生地に、わらび餅を重ねた2層の生地でいちごわらび餅といちごホイップを巻いたもち食感ロールとなっている。

Uchi Café ぷるジュレいちごクレープ

ローソン「Uchi Café ぷるジュレいちごクレープ」(275円)

また、白いクレープ生地でもちもちとした苺果肉入りゼリーと、果肉入りいちごソースを包んだ「Uchi Café ぷるジュレいちごクレープ」(275円)も同日より登場する。

Uchi Café いちごカスタードタルト

ローソン「Uchi Café いちごカスタードタルト」(270円)

8月4日からは、「Uchi Café いちごカスタードタルト」と「Uchi Café いちごミルク杏仁」が登場。「Uchi Café いちごカスタードタルト」(270円)は、いちごダマンド生地にカスタードホイップ、苺プレザーブ、いちごホイップ、苺果肉ジュレを乗せた甘酸っぱいタルト。

Uchi Café いちごミルク杏仁

ローソン「Uchi Café いちごミルク杏仁」(322円)

「Uchi Café いちごミルク杏仁」(322円)は、いちごミルクゼリーといちごソースのさっぱりとした甘みが楽しめる杏仁スイーツで、ダイスカットされた杏仁豆腐のぷるっと食感がアクセントとなっている。

※画像はすべてイメージ。

※「沖縄エリア」では発売されない。