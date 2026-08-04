ファミリーマートは8月4日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、Japanese Ramen Noodle Lab Q監修による「Lab Q監修 至高の一杯 冷製煮干し醤油ラーメン」(658円)と「Lab Q監修 かつお香るコク旨チャーシューおむすび ～爽快生姜煮入り～」(225円)を北海道・東北地方・関東地方・東海地方のファミリーマートで発売した。

「Lab Q監修 至高の一杯 冷製煮干し醤油ラーメン」(658円)、「Lab Q監修 かつお香るコク旨チャーシューおむすび ～爽快生姜煮入り～」(225円)

北海道札幌市中央区に店舗を構えるJapanese Ramen Noodle Lab Qは、全国の厳選地鶏やこだわりの生揚醤油、道産小麦の自家製麺など、素材にこだわった清湯醤油ラーメンなどが特徴のラーメン店。食べログ百名店を獲得し、全国の食通から注目を集めている。今回、同店監修のもと2つの新商品を発売した。

「Lab Q監修 至高の一杯 冷製煮干し醤油ラーメン」(658円)

冷製煮干し醤油ラーメンは、醤油の旨みとキレに煮干しの風味を感じられるスープと、コシと弾力のある専用麺を合わせた。具材にはチャーシュー、ゆで卵、ネギ、メンマを使用し、途中でレモンジュレを混ぜることで味変を楽しめる仕立てとなっている。

「Lab Q監修 かつお香るコク旨チャーシューおむすび ～爽快生姜煮入り～」(225円)

かつお香るコク旨チャーシューおむすびは、自社製造の針生姜を煮込んだ生姜煮を入れ、かつお節粉とかつお風味オイルでかつおの和風の香りを際立たせた。さらにチャーシューのたれ和えをトッピングした。