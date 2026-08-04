ファミリーマートは、8月4日から「お値段そのまま おかわり45％増量作戦」を開始した。人気商品を価格そのままで45％以上増量するキャンペーンは、これまで2021年から毎年1回開催していたが、今年は初となる2回目の開催。

増量企画で人気の商品から、ファミマオリジナル以外のメーカー品まで増量

発表会に登壇した、ファミリーマート 商品企画・SV連携室 阿部大地氏は冒頭、「物価高の中でお客様のお財布はより一層厳しい時代が継続している。ファミリーマートでは毎日の暮らしをサポートする、ちょっとお得な施策を実施しており、増量企画もその一つ」と述べる。

株式会社ファミリーマート 商品企画・SV連携室 阿部大地氏

飲食料品の値上げが続いている

「ファミリーマートの増量作戦」は、2021年のファミリーマート創立40周年を記念してスタートした人気商品をお値段そのままで増量する企画。これまでに1年に1回合計6回実施してきており、2026年春に実施したキャンペーンの売上は初年度の2021年度比で223％と2倍以上の売上となった。

話題面でも売上面でも好評だったことから、今年は初の年内2回目となる「ファミリーマートの増量作戦」を実施することにしたと阿部氏。8月4日から2週連続で実施し、展開商品は合計13商品が増量する。各カテゴリーの定番商品やロングセラー商品など特に人気の商品が初投入されることも注目だ。

たとえば、野菜が高騰する夏に家計の味方になる「千切りキャベツ」、も増量企画初登場となる。さらに人気のグミ「コロロ」、「甘栗むいちゃいました」などファミリーマートオリジナル商品ではないメーカー商品も登場する。

夏休みやお盆の時期と重なることもあり、大勢でも楽しめる「だし香る！大盛とろーりたこ焼き」や「ポテトチップスわさビーフ」なども登場。また、夏にたっぷり楽しみたい「たべる牧場ミルク」もラインナップに加わっている。

気になるラインナップは? 全13商品を紹介

ここからは「お値段そのまま おかわり45％増量作戦」全13商品をご紹介する。

1週目8月4日～

まずは初登場の「千切りキャベツ」。旬の嬬恋高原キャベツが千切りになっており、そのまま食べることができるので野菜不足を感じた時にありがたい商品。

45%増量はパッケージではわかりづらいが、袋から出してみるとこのとおり。

続いては「甘栗むいちゃいました」。美味しいけれどすぐに食べ終えてしまう……と思っていた甘栗ファンには嬉しい大胆な増量だ。

続いては「コロロ清水白桃」。パッケージが同じのため一見わかりづらいかもしれないが、目印は「45％増量」のロゴマーク。

通常版が約9個なのに対し、増量では約13個に増えている。

ファミマの定番商品「ファミチキ」も増量している。いつもよりひとまわり大きいサイズとなっており、袋も増量している！

増量系企画でいつも人気なのが「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」。もちもち食感にクレープ生地は一度味わってみてほしい。

「たっぷりハムサンド」は通常2個入りのところ3個入りと大胆な増量。1パックで大満足のボリューム感だ。

「たんぱく質が摂れる! 豚しゃぶのパスタサラダ」はポン酢やマヨネーズなどで味付けしたパスタに、ごまドレッシン グを合わせた栄養面も満足度も高い商品。豚しゃぶの量が増えているため、摂取できるたんぱく質も20g以上と増量するのが嬉しい。

2週目8月11日～

「3色そぼろチキン南蛮弁当」は人気のお弁当で、増量企画初登場。】鶏そぼろとたまごそぼろ、ごま高菜がトッピングされており、さらにチキン南蛮も入っている彩りも美しいお弁当だ。チキン南蛮が45％増量している。

「大盛ミートソース」は、コンソメやビーフオイルの旨味がひきたつミートソースに、玉ねぎ・人参の野菜もたっぷり入った商品。容器のサイズごと大きくなって見た目にも満足度が高い。

「だし香る！大盛とろーりたこ焼き」は通常10個入りのところ15個入りと50％も増量している。お盆など人が集まるタイミングで出せば、大盛り上がり間違いなし!

「ポテトチップス わさビーフ」は誰もが知っているあの味が価格そのままで増量とかなりお得! こちらもお盆休みなどゆっくりくつろぎ時間にあると嬉しい。

「赤城 たべる牧場ミルク」は見た目からしてかなりでっかいサイズに！濃厚でコクがあるのにすっきりのおいしさを45％増量分堪能できる。

「Afternoon Tea監修 白桃香るルイボスティー」は通常サイズが600㎖のところ950㎖に増量しており……58％も増量している。暑い日にさっぱり白桃風味のルイボスティーをたっぷり飲めるのはありがたい!

「Afternoon Tea監修 白桃香るルイボスティー」(118円)

45％以上増量している商品もあったファミマの「お値段そのまま おかわり45％増量作戦」。間違いなくお得なため、気になる商品がある場合は早めに確保しておきたい。