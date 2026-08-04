クリニックフォアは2026年7月31日、「長期休暇の体調不良と受診」に関する調査結果を発表した。本調査は2026年7月10日～7月13日、全国の20歳代～59歳の有職男女800人を対象に、インターネットリサーチで実施したもの。なお、本記事では0～12歳の子どもを育てる働く親400人を「子育て世代」として分析している。

長期休暇の体調不良と受診

子育て世代の46.0%が長期休暇中に自身の体調不良を経験

長期休暇中に自身の体調不良を経験した割合

夏休みやお盆、シルバーウィークなどの長期休暇中に、親自身が体調を崩した経験がある人は、子育て世代で46.0%だった。一方、子どもなし・13歳以上の子どもを持つ非子育て層では29.5%となり、子育て世代は約1.6倍高い結果となった。旅行や帰省などで移動する機会が増えることに加え、子どもの長期休みに伴う家庭タスクの増加や、看病の負担が重なることで、子育て世代は長期休暇中に体調を崩しやすい傾向があることがうかがえた。

3人に1人が「自分の体調不良」を後回し、理由は家庭での役割

自身の体調不良を後回しにした経験

子育て世代の33.8%が「長期休暇中に自分の体調不良を後回しにした経験がある」と回答した。後回しにした理由では、「家族の体調不良対応に追われていた」(55.6%)が最多となった。次いで「子どもの夏休みと重なり家庭タスクが増えていた」(49.6%)、「病院が休診などで受診のタイミングを逃した」(39.3%)が続いた。一方、「大したことないと思い様子をみていた」は27.4%で最下位だった。親の受診を妨げているのは「症状が軽いから」ではなく、看病や家事、育児といった家庭内での役割の多さであることが分かった。

また、受診しようとして困った経験がある人のうち、「子どもの対応で自分の受診が後回しになった」と回答した割合は、子育て世代で33.8%。非子育て層では4.3%となり、子育て世代では自身の受診を優先しにくい環境があることが明らかになった。

後回しにした親の46.7%が症状悪化、「看病ドミノ」の実態

自身の体調不良を後回しにした結果

自身の体調不良を後回しにした人に、その後の状況を聞いたところ、「症状が悪化し、後日受診した」が46.7%で最多となった。次いで「帰宅後に緊張の糸が切れて倒れ、仕事・家事に大幅な支障が出た」(32.6%)、「結果的に重症化・長期化した」(25.9%)、「旅先で悪化し『看病する側』から『看病される側』になった」(23.0%)となった。

家族の体調不良対応や看病に追われた親自身が最後に倒れる「看病ドミノ」の構造が明らかになった。

薬局休業で薬を受け取れない経験、子育て世代は20.0%

薬の受け取りに関する経験

長期休暇中に「薬局の休業などで薬を受け取れなかった」経験がある人は、子育て世代で20.0%だった。非子育て層では7.3%となり、子育て世代は約2.7倍高い結果となった。また、「帰省・旅行中に薬が切れた・持参し忘れた」経験がある人も、子育て世代では20.8%となり、非子育て層の11.8%を上回った。

長期休暇中は医療機関だけでなく薬局も休業する場合があり、受診できても「薬を受け取れない」という新たなハードルが存在することが分かった。

監修医「早めの受診は家族の休暇を守る備え」

クリニックフォア監修医は、子どもの体調管理を優先する一方で、自身の不調を後回しにしてしまう保護者は少なくないと指摘した。今回の調査でも、症状の軽さよりも家族の看病や家庭での役割を優先することで、自身の受診機会を逃している実態が明らかになった。

親が倒れると、看病や家事、育児など家庭全体に影響が及ぶため、休養や早めの受診は家族の休暇を守るための備えになるとしている。また、看病の合間や自宅から離れられない状況でも受診しやすい方法として、オンライン診療も選択肢の一つとして紹介している。