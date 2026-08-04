ユニクロは8月10日、「エアリズム3Dマスク」(1パック2枚入り 990円)を全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで再販売する。

エアリズムならではのなめらかな肌ざわりと快適な着け心地により、発売以来、多くの支持を集めた本商品は、販売終了後もこれまでにない規模で再販を望む声が継続的に寄せられていたという。マスクの着用が個人の選択となった現在も、感染予防や花粉対策、通勤・通学時や移動時の着用、対人エチケットなど、さまざまな場面で着用ニーズがあることから、再販売が決定した。

より自分に合ったサイズを選べるように

より多くの人が自分に合ったサイズを選べるよう、サイズ設計を見直し、新たなSサイズを追加。従来のSサイズをXSサイズへ変更し、XSからXLまでの5サイズ展開に拡充した。さらに、耳ひもの長さを見直すことで、着用時のフィット感をより調整しやすい仕様へとアップデートした。カラーは、ホワイト、 ネイビー、グレーに加え、肌なじみのよいベージュが新たに登場。日常の服装や使用シーンに合わせて選べるカラーラインナップ。

快適な着け心地を支える、独自の3層構造

快適な着け心地の理由は、独自の3層構造にある。マスクのつけ心地のよさを左右する肌面には、 肌ざわりがなめらかなエアリズムを採用。表面は通気性にすぐれたメッシュ素材を採用し、長時間着用しても 快適な着け心地が続く。また、中間層には不織布フィルターを内蔵し、細菌や花粉などの粒子を99%カットする。

暑い夏にも使いやすい、接触冷感と繰り返し洗える耐久性

同商品は接触冷感機能を備えており、触れた瞬間にひんやりとした肌ざわりを感じられ、 汗ばむ季節にも心地よく着用できる。また、洗濯機で洗うことができ、繰り返し使用可能。洗濯後も独自の立体形状を保てるよう芯地を使用しており、清潔に使い続けられる耐久性にもこだわっている。さらに、紫外線を90%カットするため、日差しの強い季節にも快適に使用できる。