クリニックフォアは7月27日、「生理不順」に対する受診意識に関する調査結果を発表した。調査は2026年3月27日～3月30日、18歳～49歳の女性628名を対象にインターネットで行われた。

生理不順と認識していても約4割が「受診するつもりがない」

生理不順の女性に、自身が生理不順と認識してから受診していない期間について尋ねた結果、最多が「受診するつもりはない(39%)」となった。次いで、1年以上放置し続けている人も43%にのぼった。この結果から、生理不順を認識しながらも、受診を先延ばしにしたり、放置したりしている人が多いことが伺える。

また、生理不順で婦人科を受診していない理由について尋ねたところ、最多が「いつものことなので慣れてしまっている(42%)」次いで、「症状が我慢できるレベルだと思っている(39%)」「医療機関に行くのが面倒(33%)」となった。

この結果から、生理不順を「いつものこと」と考えたり、「我慢できる」と自己判断したりするなど、生理不順に対する受診の必要性が十分に認識されておらず、受診に至っていない人が少なくないことがわかった。

受診の目安 チェックリスト

生理不順の判断基準や主な原因、受診の目安、改善方法についてクリニックフォア監修医・山田光泰医師が解説している。

生理不順は体の不調や病気のサインの場合もある。

「一時的に生理周期が乱れても、1〜2回程度で自然と元に戻るようであれば過剰な心配はいりませんが、生理不順が続く場合は、うまく排卵できていなかったり、裏に原因となる病気が隠れている可能性もあるため、放置せず婦人科を受診しましょう」(山田医師)

受診の目安 チェックリスト

受診の目安として、「生理周期が39日以上、または24日以下の状態が3か月以上続く」「生理が3か月以上来ていない」「生理周期のばらつきが大きい(8～10日以上)」「妊娠を希望しているが、生理不順が続いている」のいずれか1つでも当てはまる場合は、婦人科の受診が推奨される。

生理不順かどうかを判断するには、まず自分の生理周期を正しく把握することが大切だという。

生理不順とは?正常な生理周期と生理不順の判断目安

正常な生理周期は、25～38日程度とされている。また毎月の周期の変動が6日以内であれば、一般的には正常範囲と考えられている。

一方で、生理周期が24日以下、もしくは39日以上の場合は生理不順に該当する可能性がある。

生理不順かどうかを判断する方法

生理周期は「生理が始まった日」を1日目として数え始め、そこから「次の生理が始まる前日」までの日数が1周期の長さを指す。安定している状態であれば、およそ3か月分のデータ(平均値)から自分のサイクルを把握できる。

生理のたびに、カレンダーや生理管理アプリなどで「始まった日」と「終わった日」を記録しておくと、自分の周期の変化に気づきやすくなる。

生理不順となる主な原因

生理不順は、ストレスや睡眠不足などの生活習慣が影響している場合もあれば、ホルモンバランスの乱れや病気が隠れている場合もある。改善するためには、まず原因を知り、それに応じた対処を行うことが大切。

生理周期が24日以下で生理が早く来ることを「頻発(ひんぱつ)月経」、生理周期が39日以上で生理が遅く来ることを「稀発(きはつ)月経」と呼ぶ。

「頻発月経」の主な原因として、「無排卵周期症」「女性ホルモンの分泌不足」「病気による不正出血」が挙げられる。

無排卵周期症

無排卵周期症は、頻発月経の最も多い原因とされる。生理のような出血はあるものの排卵を伴わない状態で、思春期や 閉経前の時期によく見られる。

女性ホルモンの分泌不足

排卵がある場合でも、卵子が未成熟なまま排卵されたり、排卵後のプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が不十分だったりすることで、次の生理までの期間が短くなる。

病気による不正出血

子宮筋腫や子宮内膜ポリープ、子宮体がん、子宮頸がんといった器質的な異常による不正出血を生理と勘違いしているケースもある。

「稀発月経」の主な原因には、「多のう胞性卵巣症候群(PCOS)」や「生活習慣の乱れなど」がある。

多のう胞性卵巣症候群(PCOS)

稀発月経の最も多い原因。男性ホルモン過多などが原因で卵胞がうまく排卵できず、卵巣内にとどまってしまう病気で、不妊や子宮内膜増殖症、子宮体がんの原因にもなり得る。

生活習慣の乱れなど

睡眠不足、激しい運動、過剰なダイエットなどはホルモンの分泌に影響し、稀発月経の原因となることがある。

原因に合わせた改善・治療方法が大切

生理不順は、原因によって適切な対策や治療方法が異なる。

ストレスや睡眠不足、生活リズムの乱れなどが影響している場合は、十分な睡眠をとることや、バランスの良い食事、適度な運動、ストレスをため込まない生活を心がけることで、生理周期が整うことがある。

一方で、生活習慣を見直しても改善しない場合や、生理不順が長く続く場合は、思わぬ不調や病気が関係している可能性も考えられる。その場合は、医療機関で原因を確認したうえで、ホルモン療法や原因となる病気の治療など、一人ひとりの症状やライフステージに合わせた治療が行われる。

特に、妊娠を希望している人では、将来の妊娠も考慮して治療方針が決められるため、「生理不順だから同じ治療を受ける」というわけではない。

また、生理周期を整える治療の選択肢の1つとして、「低用量ピル」などが処方されることもある。これらは周期の乱れをコントロールし、毎月のコンディションを安定させることが期待される。