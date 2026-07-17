JR東海は17日、岐阜県中津川市で開催される「リニアクラシックコンサート」に合わせ、315系による貸切の特別列車「リニアクラシックコンサート後夜祭列車」を11月1日に中津川発名古屋行の片道のみ運行すると発表した。

「リニアクラシックコンサート」は、リニア中央新幹線と沿線各地域を音楽でつなぐスペシャル・プロジェクトとして、昨年、愛知県名古屋市で産声をあげたという。今年は11月に岐阜県中津川市で開催することとなり、これに合わせて「リニアクラシックコンサート後夜祭列車」を運行。「鉄道×音楽+地元の食」を楽しめる列車となる。

中央本線(中津川～名古屋間)の通勤通学でおなじみの315系を貸切コンサート会場とし、「リニアクラシックコンサート」にも出演するサクソフォン・プレイヤーの上野耕平さん、ピアノとヴァイオリンのデュオ「スギテツ」(杉浦哲郎さん、岡田鉄平さん)による特別コンサートを開催。地元・中津川をはじめ岐阜県美濃地方産食材をおもに使った弁当も提供する。

運行当日(11月1日)は中津川駅を18時頃に出発し、名古屋駅へ20時頃に到着。「リニアクラシックコンサート」の最上位席「グリーン席」がセットになったプランを用意し、EXサービス会員向け「EX旅先予約」で7月31日12時から販売される。なお、「リニアクラシックコンサート後夜祭列車」の乗車のみのプランは用意されない。