JR東海は30日、夜間快速列車「ムーンライトながら」を8月9日の一夜限りで復刻し、三島発大垣行のツアー限定特別列車として運行すると発表した。大垣駅到着後、「水の都おおがき」の「市場まつり」など地元の観光が楽しめるプランを用意する。

2026年は「ムーンライトながら」の運転開始から30周年を迎えるとともに、2021年3月の運転終了から5年が経つとのこと。ツアー限定の特別列車として復刻する「ムーンライトながら」は、373系3両編成を使用。8月9日に三島駅1時0分頃発・大垣駅7時30分頃着で運転する。

ツアーでは、三島駅から大垣駅まで「ムーンライトながら」に乗車。途中の複数の駅でホームに降車でき(ホームはツアー参加者のみ立入り可能)、写真撮影など実施するほか、一部の駅で行先表示器等を回転させ、ツアー参加者限定「深夜の幕回し」を行う。

大垣駅から専用バスに乗り換えて、「市場まつり」が行われる大垣市公設地方卸売市場のほか、近辺の海津温泉を巡る。ツアーは抽選販売となっており、7月5日23時59分まで、ジェイアール東海ツアーズの専用サイトにて申込みを受け付ける。ツアー限定での発売とされ、全国のきっぷうりば等では販売されない。