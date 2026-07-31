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「王女としてのお前は今日死んだ。Ωとしてしか生きる術はない」オーケリウム王国の第一王女・マリアは、武芸を嗜み男装を好む一風変わった姫君。ある夜、隣国スヴァルト帝国に奇襲され、祖国と両親を失ったマリア。後継者である弟を守りながら城外へ脱出したけれど…逃走中に突如バースが覚醒!? マリアのフェロモンが引き寄せた敵国のα兵に捕まってしまう。連れ去られたマリアを待ち受けていたのは、敵国の第二皇子・ラルフの妻となり、子を産む道具として利用される、最低最悪な状況。

いつか生き別れになった弟と再会し、共に祖国再興を果たす――そんな決意を胸に、ラルフに抱かれる覚悟をしたけれど…。敵国のα皇子×亡国のΩ王女のオメガバース・ラブストーリー!

楠もこが描く、コミックシーモアオリジナル漫画『亡国のΩ姫は宿敵αに娶られる』より一部をご紹介します。

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第1話(1)

次回、続きます。

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コミックシーモアにて好評配信中、『亡国のΩ姫は宿敵αに娶られる』、気になった方はぜひチェックしてみてください。

(C) 楠もこ/シーモアコミックス

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