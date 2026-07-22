マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライドivy(アイビー) vol.42」を2026年7月21日に発行した。

『崖っぷち令嬢アイリスの諸事情～成り行きで魔王伯爵家の家庭教師になりました～』(漫画：佐藤もぶ、原作：小鳩子鈴))、『私に内緒は通じません。～友人に婚約者を盗られましたが“仲人マッチング伯爵”に溺愛されてます！？ ～』(漫画：甘愛ゆに、原作：伊賀海栗)の新連載がスタートした。

■『崖っぷち令嬢アイリスの諸事情～成り行きで魔王伯爵家の家庭教師になりました～』

漫画：佐藤もぶ、原作：小鳩子鈴

貧乏男爵令嬢のアイリスは、身売り同然の政略結婚を控え絶望の淵に立っていた。

独身最後のシーズンを過ごす中、従姉妹に泣きつかれ、あるお願いを勢いで引き受けることになったアイリス。

それは“魔王伯爵”として恐れられるブラッドウェル伯爵の姪・レラ(6歳)の家庭教師になることで──!?

魔王伯爵家にて、孤独だった3人が出会い家族になってゆく。

ほのぼの疑似家族ロマンス開幕！

■『私に内緒は通じません。～友人に婚約者を盗られましたが“仲人マッチング伯爵”に溺愛されてます！？ ～』

漫画：甘愛ゆに、原作：伊賀海栗

「君は人に秘密を持たせない──」

パーティーが行われている城の裏庭で友人と婚約者の浮気現場を目撃してしまい、その場で婚約破棄を告げられてしまったニナ。

友人と浮気するような男なんてこっちから願い下げと思っていたが、元婚約者たちに婚約破棄はニナの浮気が原因とウソの噂を流されてしまう。

噂が広がり、次の婚約は絶望的に思われたニナだったが、様々な家の結婚を斡旋する、通称“仲人マッチング伯爵” ドリスに結婚を前提に恋人になってほしいと申し込まれ──？

ウソをつかせない伯爵令嬢と謎多きイケメン伯爵の偽りの恋人から始まるロマンティックファンタジー！