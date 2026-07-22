TOブックスは、アニメ化企画進行中の話題作『断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す』のノベル＆コミックス最新巻や『恋した人は、妹の代わりに死んでくれと言った。―妹と結婚した片思い相手がなぜ今さら私のもとに？と思ったら―』コミックス最新巻を2026年10月1日(木)に発売する。

【シリーズ累計230万部(紙+電子)突破！】アニメ化企画進行中！ノベル＆コミック同日刊行

「毒をもって悪を成敗いたしますわ！」

元娼婦の令嬢が悪で正義を貫く、痛快ラブファンタジー！

【ノベル10/1発売】『断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す11』

著：楢山幕府

イラスト：えびすし

価格：1,399円(税込)

元娼婦の令嬢が「悪」で「正義」を貫く、痛快ラブファンタジー第11巻！書き下ろし番外編を特別収録！

【コミックス10/1発売】『断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す＠COMIC 第9巻』

漫画：北国良人

原作：楢山幕府

キャラクター原案：えびすし

価格：759円(税込)

漫画配信サイト「コロナEX」にて連載中

「あなたこそ、わたくしの手駒ですのよ？」

元娼婦の公爵令嬢が、異国の地で華麗に暗躍！痛快ラブファンタジー、コミカライズ第9巻！原作・楢山幕府による書き下ろしSSを収録。

【シリーズ累計140万部突破！(電子書籍を含む)】アニメ化企画進行中

孤独な元令嬢×天才肌の貴公子の師弟恋愛ファンタジー！

【コミックス10/1発売】『恋した人は、妹の代わりに死んでくれと言った。―妹と結婚した片思い相手がなぜ今さら私のもとに？と思ったら―＠COMIC 第7巻』

漫画：家守まき

原作：永野水貴

キャラクター原案：とよた瑣織

価格：759円(税込)

漫画配信サイト「コロナEX」にて連載中

「すべて忘れろ。……私のことも」

「あなたを見殺しにしろと言うのか」

切なくて、もどかしい、シリアスラブファンタジー！待望のコミカライズ第7巻！描き下ろし漫画収録！カバー裏には紙書籍限定の描き下ろしイラストを特別掲載。

TOブックス10月刊の情報は公式サイトにて。