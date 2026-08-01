アナスタシアは、ある日両親から婚約の破談を言い渡される。自分の誕生日に行われるはずだった婚約パーティーは急遽妹ローラと婚約者ニコライの婚約披露パーティーに。もちろん、自分も参加しなくてはいけない…。さらに、婚約が内定していることはいつのまにか学校にも知られており…屈辱とショックを受けるアナスタシアに、後輩ルイスが持ち掛けたのは……『偽装婚約』!?。
DPNブックス「カーテシック」発の漫画『妹に婚約者を略奪されたので、公爵家の後輩と偽装婚約したら何故か溺愛されています。』(芦の木あい / 森田りょう)より一部をご紹介します。
8話(1)
次回、続きます。
え? 破談!? 妹に略奪されて…
▶『妹に婚約者を略奪されたので、公爵家の後輩と偽装婚約したら何故か溺愛されています。』を一気読み
『妹に婚約者を略奪されたので、公爵家の後輩と偽装婚約したら何故か溺愛されています。』(芦の木あい / 森田りょう/DPNブックス)
アナスタシアは、ある日両親から婚約の破談を言い渡される。自分の誕生日に行われるはずだった婚約パーティーは急遽妹ローラと婚約者ニコライの婚約披露パーティーに。もちろん、自分も参加しなくてはいけない…。さらに、婚約が内定していることはいつのまにか学校にも知られており…屈辱とショックを受けるアナスタシアに、後輩ルイスが持ち掛けたのは…『偽装婚約』!?。
「一泡吹かせてやりましょう」と笑う彼に、婚約破棄され周りから憐れまれもう何も怖くないアナはやけくそになって婚約パーティーに婚約発表をぶつけてやろうと画策する。
各種電子書店で好評発売中です。
(C)芦の木あい・森田りょう/DPNブックス