パイ インターナショナルは、同社が運営するWeb漫画サイト『パイコミックス』にて、新進気鋭の作家陣6名による新作読み切りを公開する『夏の読み切りマンガ祭り』を2026年7月27日(月)より開催する。

『夏の読み切りマンガ祭り』は、Web漫画サイト『パイコミックス』にて、新作読み切り6作品を無料公開。登場作家は、うつろあきこ・生・石田ひろ康・さとかつ・河野別荘地・日野ひたちの6名で、盛夏に爪痕を残す力作に注目。

さらに、読み切りマンガ祭り作品へ感想などを送ると、抽選で豪華賞品が当たる読者アンケートキャンペーンを実施。応募方法やプレゼントなどの詳細は、読み切り第一弾公開日の7月27日(月)に発表される。

『夏の読み切りマンガ祭り』ラインナップ

【夏の読み切り祭り】前半

7月27日(月)更新

■『真夜中の星野さん』(作：うつろあきこ)

完璧じゃない毎日のハッピーエンド☆おちゃめなサラリーマン星野さんの不器用で、愛おしい日常譚──!!

7月28日(火)更新

■『メゾン・リコルヌ』(漫画：生、ストーリー原案：井上樹林)

古典少女漫画の血脈を令和に受け継ぐイラストレーター・生(なま)の漫画デビュー作!!!

7月29日(水)更新

■『Mooove220km ムーーーブニーニーゼロキロ』(作：石田ひろ康)

北海道を舞台に卒業を控えた女子高生2人と首だけの少年が220kmを旅する青春冒険譚。

【夏の読み切り祭り】後半

8月3日（月）更新

■『エウロパ海洋通信』(作：さとかつ)

木星第二衛星・エウロパ。その地底海には、まだ見ぬ生き物がいる──？漁師と科学者の二人が織りなすフィールドワーク冒険SF。

8月4日（火）更新

■『何もない町』(作：河野別荘地)

名もなき市井の人が紡ぐ日常をあたたかい眼差しで描く著者渾身の一作。

8月5日（水）更新

■『エルモ神父の活動日誌－Rabbit Foot 幸福の残骸－』(作：日野ひたち)

かつて「幸運の館」と言われていた邸宅。その真相に挑む男女バディ×オカルトミステリー。

第一弾の公開は7月27日(月)17:00を予定。読み切り祭りの公開告知は『パイコミックス編集部』のXアカウント(＠PIE_Comics)にて行われる。