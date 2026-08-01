ソフトバンクが楽天に完封勝利

先発投手：ソフトバンクは上茶谷大河が7回0失点の好投（3安打7奪三振）、楽天の早川隆久は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：ソフトバンクが2点を追加 4回表：ソフトバンクが1点を追加 7回表：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：楽天の中島大輔が3安打の活躍、ソフトバンクの正木智也が1本塁打、2打点の活躍、ソフトバンクの柳田悠岐が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 92 51 40 1 .560 -
1 巨人 93 51 40 2 .560 -
3 ヤクルト 93 44 48 1 .478 7
4 DeNA 93 39 51 3 .433 11
5 広島 90 36 50 4 .419 12
6 中日 95 38 56 1 .404 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 93 58 34 1 .630 -
2 日本ハム 97 55 42 0 .567 5
3 西武 97 53 41 3 .564 6
4 オリックス 95 47 46 2 .505 11
5 ロッテ 91 41 47 3 .466 15
6 楽天 91 36 54 1 .400 21