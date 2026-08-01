中日が6点差で広島に勝利

先発投手：中日のＫ・マラーが5回0失点の好投（6安打4奪三振）、広島の斉藤 優汰は4回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：中日が1点を追加 3回表：中日が1点を追加 4回表：中日が3点を追加 注目選手：中日の石伊 雄太が1本塁打、4打点の活躍、中日の細川 成也が2本塁打、2打点、2得点の活躍。

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