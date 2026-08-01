ＤｅＮＡ、乱打戦を制し巨人に8-7で勝利

先発投手：ＤｅＮＡは篠木健太郎が5回6失点の好投（7安打1奪三振）、巨人の竹丸和幸は3回7失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ＤｅＮＡが4点を追加 3回表：ＤｅＮＡが4点を追加 6回裏：巨人が7点を奪い意地を見せる 注目選手：巨人の泉口友汰が2打点、佐々木俊輔が2打点の活躍、ＤｅＮＡの宮下朝陽が1本塁打、4打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 92 51 40 1 .560 -
1 巨人 93 51 40 2 .560 -
3 ヤクルト 93 44 48 1 .478 7
4 DeNA 93 39 51 3 .433 11
5 広島 90 36 50 4 .419 12
6 中日 95 38 56 1 .404 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 93 58 34 1 .630 -
2 日本ハム 97 55 42 0 .567 5
3 西武 97 53 41 3 .564 6
4 オリックス 95 47 46 2 .505 11
5 ロッテ 91 41 47 3 .466 15
6 楽天 91 36 54 1 .400 21