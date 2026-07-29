忙しい毎日、「手軽に腸活したいけど手間はかけたくない」と悩んでいませんか？朗報です！セブン‐イレブンから、bacterico監修の「セブンカフェ スムージー」が、まるで専門店の冷製スープのような奥深い味わいの「飲む冷製スープ」として登場しました。この記事では、その驚きの美味しさと健康メリットを徹底解説します！

【速報】セブンカフェスムージーが進化！「飲む冷製スープ」で腸活の新習慣

皆さん、セブン‐イレブンの店頭で、あの専用マシンが淹れるフレッシュなスムージーを試したことはありますか？手軽に本格的なフルーツや野菜の恵みをチャージできるとあって、私もお気に入りの一つです。

そんなセブンカフェ スムージーが、なんと2026年7月から、さらに一歩進んだ「ウェルネス体験」を提供してくれるという朗報が飛び込んできました！科学的な知見を持つbacterico（バクテリコ）が監修し、腸内環境に着目した2種類の冷製スープスムージーが登場するとのこと。

これはもう、ただのスムージーとは一線を画す、「飲む冷製スープ」と呼ぶにふさわしい逸品なのではないでしょうか？「健康のために我慢して飲む」ではなく、「美味しいから飲みたい！」と思わせる一杯、今から期待で胸が高鳴ります！

専門家bactericoとは？腸内細菌研究の最先端がコンビニに！

今回のプロジェクトの中心にいる株式会社bacterico（バクテリコ）は、腸内細菌の研究知見を活かし、食品やウェルネス領域で革新的な商品開発を進める企業です。彼らが目指したのは、単なる健康食品ではなく、「美味しいから飲みたい、続けていたら自然に健やかになっていた」と感じられるような、新しいウェルネス体験の社会実装。

このスムージーは、バクテリコと、食のイノベーション拠点である「Gastronomy Innovation Campus Tokyo」内の「Innovative Kitchen 8go」が共同で磨き上げたレシピがベースになっています。そこにセブン‐イレブン・ジャパンがメニュー開発で加わることで、それぞれの専門性が融合し、これまでにない一杯が誕生しました。

腸内環境に着目した、こだわりの「素材設計」の秘密

私が特に注目したのは、バクテリコが徹底的にこだわった「腸内環境に着目した素材設計」です。

これは、単に「体に良いもの」を入れるだけでなく、腸内細菌にとって負担になる素材を避け、彼らが喜ぶエサとなる素材（プレバイオティクス的素材や発酵素材）を厳選するという、まさに腸内細菌ファーストな考え方です。

具体的には、以下の3つのポイントが挙げられます。

腸内の善玉菌の栄養源となり、腸内環境を良好に保ちます。甘酒、米ぬか発酵物、発酵酢など、古くから日本人に親しまれてきた発酵の力が、腸をサポートします。野菜や果物由来の不溶性・水溶性食物繊維をバランス良く配合し、腸の動きをスムーズに。

さらに、甘さについても白砂糖に頼らず、オリゴ糖や素材そのものの自然な甘みで構成されているため、罪悪感なく美味しく続けられます。

そして、セブン‐イレブンのスムージー専用マシンで、急速凍結させた野菜と独自配合のアイスキューブをその場でブレンドすることで、素材の力を最大限に生かす「リジェネラティブ*2」な一杯が実現。「リジェネラティブ」とは、「再生可能」という意味で、傷ついた自然や社会を回復・再生させ、以前よりよい状態にするという考え方。まさに、私たちの体も環境も、より良い状態へと導いてくれるようなコンセプトですね。

まるでレストランの逸品！？腸活を美味しく叶える「冷製スープスムージー」2選

今回登場するのは、以下の2種類の冷製スープスムージーです。

どちらも想像するだけで食欲をそそるネーミングですが、ただ美味しいだけではありません。香料や着色料を一切使わず、素材本来の甘みや旨みを最大限に引き出しているため、妊婦さんやお子さん、そして健康を気遣うすべての人にとって安心・安全な設計になっているのが嬉しいポイントです。

まさに、レストランのシェフが丹精込めて作ったような、そんな贅沢な味わいがコンビニで手軽に楽しめるようになるなんて、本当に驚きですね！

2つの味わいを深掘り！あなたはどちらから試す？

フルーツガスパチョスムージー

夏にぴったりの、すっきりとした酸味が特徴の冷製スープスムージーです。リンゴ酢やラズベリー酢といった発酵酢の深い旨みに加え、パプリカ、トマト、きゅうり、セロリなど、複数の野菜から食物繊維をしっかり摂取できます。さらに、美容や活力で注目されるリコピン（トマト）やシトルリン（スイカ）も配合されているとのこと。暑い季節の水分補給にも活躍しそうですね。

焼きとうもろこしスムージー

東京都中央区内の一部のセブン‐イレブン店舗

香ばしい焼きとうもろこしの風味がたまらない、冷製スープ仕立てのスムージーです。オリゴ糖に加え、とうもろこしに含まれるレジスタントスターチ（難消化性デンプン）に着目して設計されています。甘酒の優しい旨みと、とうもろこしなど素材由来の自然な甘みが絶妙なハーモニーを奏で、腸内環境をサポートしてくれます。小腹が空いたときや、ちょっと一息入れたい時に良さそうです。

価格と購入方法、そしてコスパは？

東京都千代田区・中央区内の一部のセブン‐イレブン店舗

気になる価格は、各498.96円（税込）。

一見するとコンビニのスムージーとしては少し高めに感じるかもしれません。しかし、腸内細菌研究の専門家bactericoの監修、そしてレストランで磨かれたレシピがベースになっていることを考えると、この価格設定は納得です。

「健康に良いものを取り入れたいけれど、毎日自炊するのは大変…」という方にとって、手軽に、しかも美味しく、専門的な知見に基づいた一杯が手に入るのは、最高の自己投資ではないでしょうか。多忙な現代を生きる私たちにとって、手軽に「腸活」ができるこの冷製スープスムージーは、むしろ非常にコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

2026年7月28日（火）より順次東京都23区内の一部のセブン‐イレブン店舗（商品によって販売エリアが異なりますのでご注意ください！）

お近くのセブン‐イレブンに登場するか、ぜひチェックしてみてください。専用マシンで自分でブレンドする体験も、このスムージーの楽しみ方の一つになりそうですね。

まとめ：美味しく賢く、未来の自分を育む一杯

今回のセブン‐イレブンとbactericoの共創は、私たちの食生活に新しい選択肢をもたらしてくれます。「健康のために我慢する」のではなく、「美味しいから続けたい」と思えるウェルネス習慣は、心身ともに豊かな毎日へと繋がっていくはずです。

腸は、お通じだけでなく、肌の調子や気分、さらには免疫力など、私たちの全身のコンディションと深く関わっています。この冷製スープスムージーを通じて、未来の自分の健康を美味しく、そして賢く育む新習慣を始めてみませんか？

2026年7月、セブン‐イレブンでこの新しい「飲む冷製スープ」に出会えるのが、今から待ち遠しいですね！

企業や研究機関の方へ：bactericoとの共同研究・事業連携について

bactericoは、腸内細菌などの健康データの研究知見を活かし、食品・ウェルネス領域での商品開発、素材設計、コンセプト立案など、企業や研究機関との共同プロジェクトを積極的に行っています。

もし、貴社もウェルネス分野での新しい挑戦をお考えであれば、ぜひ彼らに相談してみてはいかがでしょうか。専門的な知見と実績を持つbactericoが、きっと力になってくれるはずです。

※本記事でご紹介した内容は商品の設計思想・使用素材についてのものであり、特定の保健効果を保証するものではありません。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。