1955 東京ベイ by 星野リゾート(千葉県浦安市)は7月1日、夕方入園に備えて日中はホテルステイを満喫し、無理なく快適に真夏のテーマパーク旅を楽しむプラン「猛暑回避!タイムシフト・ステイプラン」(1名11,500円～)を発売する。

客室滞在イメージ

本プランでは、通常より1時間早い14時にアーリーチェックインが可能。暑さが厳しい日中は、ビーチをモチーフにした夏限定のスイーツプレートをおともに、オーシャンビューのホテルで涼みながら夏らしいひとときを楽しめる。さらに、テーマパークでの暑さ対策に活躍するオリジナルロゴ入りのクリアボトルと涼感タオルを特典として提供するほか、夕方からの入園に合わせて東京ディズニーリゾート行きのシャトルバスを増便。日中はホテルで過ごし、夕方から万全の状態で出かける、新たな夏のテーマパーク旅を提案する。

期間は2026年7月1日～8月31日。1名11,500円～(2名1室利用時1名あたり、税込、食事なし)で、料金には1時間のアーリーチェックイン、オリジナルロゴ入り暑さ対策グッズ、「1955 Seaside Cafe」利用券が含まれる。1日20組限定で、公式サイトより2日前まで予約を受け付ける。

14時からのアーリーチェックインで賢く体力温存

通常15時のチェックインを1時間早め、14時から客室利用が可能。日差しの最も強い日中を避け、オーシャンビューの涼しい客室にいち早くチェックインして快適なホテルステイを満喫できる。夕方からのパーク入園に向けてシャワーを浴びてリフレッシュしたり、広々としたベッドで身体を休めて体力を温存したりと、万全のコンディションでテーマパークへ出発するための拠点として活用できる。

1955 Seaside Cafeでサマースイーツプレートを愉しむ

本プランの宿泊者は、14時～16時限定でオープンする「1955 Seaside Cafe」にて、「サマースイーツプレート」とソフトドリンクのフリーフローを楽しめる。ブルーのカップケーキや、ビーチを表現したゼリーの上に、貝殻や魚型のお菓子を自由にデコレーションして自分だけのミニチュアビーチを作ることができる。

オリジナルロゴ入りの暑さ対策グッズ

オリジナルロゴ入り暑さ対策グッズ

本プランの宿泊者特典として、テーマパークでの暑さ対策に活躍する、オリジナルロゴ入りのクリアボトルと涼感マフラータオルを提供する。ホテル館内の製氷機やウォーターサーバーを活用すれば、冷たいドリンクを持ってテーマパークへ出発することも可能。軽くて持ち歩きやすいプラスチック製のボトルと、水に濡らすだけでひんやりとする涼感マフラータオルが、真夏のお出かけをサポートする。

14時台・16時台のシャトルバスを夏季限定で増便

シャトルバス

15時および17時からテーマパークに入園する宿泊者に合わせて、期間限定で東京ディズニーリゾート行きのシャトルバスを増便する。屋外での無駄な待機時間を最小限に抑えることで、万全の状態でテーマパークを楽しめる。