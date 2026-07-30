ENEOSホールディングスは7月30日、ENEOSグループのTVCMシリーズ第2弾「磯村リーダーと阿部社員・素材篇」を8月2日から全国で放映を開始すると発表した。俳優の磯村勇斗さんが出演し、素材の力で「明日のあたり前」をつくる決意を伝える内容となっている。

ENEOSグループは、「今日のあたり前を支え、明日のあたり前をリードする」との決意のもと、長期ビジョンに掲げる「エネルギー・素材の安定供給」と「カーボンニュートラル社会の実現」の両立を目指して取り組みを進めている。その思いを表現したTVCMシリーズの第1弾は、今年5月に放映を開始した。

第2弾となる「磯村リーダーと阿部社員・素材篇」では、磯村さんが第1弾から引き続き、「ENEOSあたり前チーム」のリーダーとなったENEOSグループ社員を演じる。実際のグループ社員との会話を通じて、素材の力で「明日のあたり前」をつくる決意を視聴者に伝えるとしている。

CMでは、ヘルメット姿の「明日のあたり前リーダー」を演じる磯村さんが、「誰もがあたり前に使っているものが、ENEOSの素材から生まれているなんて、みんな知らない」と真面目な表情で語る。なお社員が手にしている白い塊については、CM本編で確認できるとしている。

初回は、8月2日19:00～19:58放送のNTV系列「ザ！鉄腕！DASH！！」内で放映される。CM動画はYouTubeでも公開されている。

磯村リーダーと阿部社員・素材篇(30秒)

編集部メモ

2026年5月から放映されている、磯村勇斗さん出演のENEOSグループCMシリーズでは、磯村さん扮する“ENEOSの若手リーダー”が、製油所や工場などの現場で実際のENEOS社員と共演している。同社内の出演者を決める際には、「ENEOSグループの姿勢を社会に発信したい」との思いから多くの社員が立候補。その中から、撮影の舞台となった製油所および合成ゴム工場で働く2人の社員が選ばれたという。