佐々木麟太郎と同世代の選手もチェック…長野久義がアメリカ大学野球を視察「駐車場に停めるのも大変だった」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 7月26日（日）の放送では、長野が最近おこなったアメリカ視察について語りました。

◆長野久義 アメリカ視察を振り返り

佐藤：今回は、長野さんが実に2週間にわたり、アメリカで野球を視察してきたということで、そのエピソードを中心に伺っていきたいと思います。ズバリ、今回の出張の目的は何だったのですか？

長野：アメリカの大学野球に「サマーリーグ」というリーグがあって、それが各地で開催されているんですよ。なので、どういう場所でどういう選手がいるかというのを勉強するために、視察に行かせてもらいました。

佐藤：へぇ！ じゃあ先日、進路を決めて話題にもなったスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手と同じ世代の選手たちをチェックしに行っていたと。

長野：そうですね。

佐藤：実際に視察されてどうでしたか？

長野：本当にすごくいい選手が多かったですし、日本人の選手もいました。

佐藤：そうなんですか！

長野：はい。すごく頑張っているなと思って、うれしかったですね。

佐藤：アメリカの大学スポーツは、きっと日本の方がイメージしている以上に盛り上がっているんですよね？

長野：レベルもすごく高かったですし、ファンの皆さんもめちゃくちゃ多くて。駐車場に停めるのもめちゃくちゃ大変でした。

佐藤：そうなんですか。

長野：そうなんですよ。なので、ちょっと離れた駐車場に停めて、そこからUber（タクシー配車アプリ）を呼んで行くみたいな感じでした。

佐藤：大学のなかにスタジアムがあるんでしたっけ？

長野：あるところもあります。ただ、僕が行ったところは球場だけでしたけど。

佐藤：じゃあ結構お客さんも入っていましたか？

長野：お客さんも多かったですね。

――ほかにも、視察中に起きたトラブルや、菅野智之投手（コロラド・ロッキーズ）、岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）と再会したエピソードについて語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/