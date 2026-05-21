ENEOSホールディングスは5月20日、ENEOSグループの新TVCMを5月24日から全国で放映開始すると発表した。CMには俳優の磯村勇斗さんが出演し、ENEOSグループがこれまでも、そしてこれからも必要とされるエネルギーを供給していく決意を伝える。

今回公開されるのは、シリーズCM第1弾「磯村リーダーと山川社員・エネルギー篇」。磯村さんが演じるのは「ENEOSあたり前チーム」のリーダーとなったENEOSグループ社員で、実際のENEOS社員とのテンポのよい会話を通じて、エネルギー供給に対する同グループの思いを視聴者に伝える。CMでは、夜明けの製油所を見つめる磯村さんが、誰もがあたり前にエネルギーを使って暮らしていることに触れる。

ENEOSグループは「今日のあたり前を支え、明日のあたり前をリードする」との決意のもと、長期ビジョンに掲げる「エネルギー・素材の安定供給」と「カーボンニュートラル社会の実現」の両立を目指し、取り組みを推進している。今回、その想いをシリーズTVCMとして公開していくという。

放映開始は5月24日19:00～19:58のNTV系列「ザ！鉄腕！DASH！！」の枠から。CM動画はYouTubeでも公開されている。

磯村リーダーと山川社員・エネルギー篇(30秒)

編集部メモ

ENEOSでは新CMの制作にあたり、社内の出演者募集を実施したとのこと。“ENEOSグループの姿勢を社会に発信したい”との思いからたくさんの社員が立候補した中、今回のCMでは撮影の舞台となった川崎製油所で補修費管理業務を担当する社員が出演。なおCM内で出演者の後方に映る「常圧蒸留装置」は、首都高速道路からも見える川崎製油所のシンボルとなっている。