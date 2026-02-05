きょう5日(19:00～)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間スペシャルでは、木村佳乃と竹内涼真が「ゴチになります!27」に出演する。

今回は、新メンバー・佐野勇斗(M!LK)と倉科カナを迎えての2戦目。周囲の反響を聞くと、佐野はメンバーから「(放送を)見て知ったから怒られた」と言う。倉科は小芝風花から「倉科さんでうれしいです!」と連絡があったそう。倉科は今回、制服姿を初公開となるが、ブリティッシュ感を意識したという出で立ちに、同期の佐野も「めっちゃかわいいです」と大喜びだ。

VIPチャレンジャーの木村は4度目の参戦で、前回はニアピン賞だたことから、今回は「ピタリ賞を狙う」と意欲。一方の竹内は前回6位で、自ら「6位って何ともいえない薄い順位」と反省する。

ゴチバトルの舞台は、東京・溜池山王にある和をベースに洋の技法を融合させたこだわりの創作和食が楽しめる「春秋溜池山王」。設定金額は、ヤベチャンマンが理科実験さながらの手法で20,000円と発表。自腹額は8人で16万円前後となる。

前回は“さのますコンビ”(佐野勇斗＆増田貴久)の暴走ぶりが目立ったが、今回は倉科が増田のハイトーンボイスをまねてオーダーすると意外な反応が。一方、佐野は今回も食リポでボケまくると、木村が救いの手を差し伸べる。

竹内と佐野は2回共演経験があるが、佐野が竹内の家に行った時のエピソードを聞くと、あまりの迷走ぶりに一同戦々恐々。一方の倉科は、木村と何度も共演経験があり、木村のことを「姉」的存在と慕う仲。木村の家でのお酒を飲んだ際の木村も驚く酒豪エピソードが明かされる。

また木村は、せいやにレジェンド・坂田利夫のモノマネをリクエスト。そのクオリティーの高さには木村も拍手で感動する。だがゴチメンバーでモノマネと言えば白石麻衣。そこで白石が最新のモノマネを披露し、スタジオは大いに沸く。

今回のテーマは「身も心もぽかぽかゴチ」。スタジオには体が温まる最新ぽかぽかグッズのほか、心も温まる“AIペット”も登場し、白石と倉科は「かわいい!」と癒やされる。さらに体を動かして温まれる2つのゲームに全員で挑戦。まずは言ったことと逆の動きをするゲームで、あまりの白熱ぶりに、木村がなぜか涙を流しながら盛り上がる。

さらに、カードに書かれた「お題」が歌詞に入っている歌を歌うアカペラゲームにも挑戦。竹内・増田・佐野らがさすがの歌唱力を見せて白熱する中、「歌は自信がない」という倉科も大健闘をみせる。そこからなぜか、竹内とせいやが力技で大乱闘に発展し…。

新メンバー2人の2戦目。倉科は「気持ちよく歌った代償がきてる気がします…これヤバいよ」と発言。一方の佐野は「自信が湧いてきました」と早くも自信を見せる。さらに高級食材の金額設定を巡って、大誤算していそうな料理に「こいつが犯人だ!」「おもしろくなってきたぞ!」と“竹内刑事”が降臨し、結果発表を盛り上げていく。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（2月5日放送前時点）

第1位：白石麻衣 0円

第1位：せいや 0円

第1位：倉科カナ 0円

第1位：佐野勇斗 0円

第5位：岡村隆史 2万5,650円

第5位：増田貴久 2万5,650円



