スターバックスは、吉祥寺エリアに8店舗目となる「アトレ吉祥寺店(B1)」を7月29日(水)にオープンしました。本店舗では、全国でも数少ない“素材を選べるカスタマイズ型のフローズンフルーツフラペチーノ”を展開しているのだとか。オープンに先駆けて行われた内覧会で、『My フルーツ³ フラペチーノ』を体験してきました。

「アトレ吉祥寺店(B1)」で展開される『My フルーツ³ フラペチーノ』

吉祥寺エリア初『My フルーツ³ フラペチーノ』を展開する「アトレ吉祥寺店(B1)」

「アトレ吉祥寺店(B1)」がオープンしたのは、吉祥寺の玄関口となるアトレ吉祥寺 本館の地下1階。約92.58坪と広い店内には、60席の客席を用意。仕事帰りや買い物のひと休みにゆったりとした時間を過ごせる空間となっていました。

本店舗では、吉祥寺エリア初となる『My フルーツ³ フラペチーノ』を展開。『My フルーツ³ フラペチーノ』とは、好みにあわせて素材を選べる“カスタマイズ型のフローズンフルーツフラペチーノ”のこと。ブレンドするフルーツやベース、カップインするフルーツ、ホイップクリームを自身でカスタマイズでき、ソース追加やシロップ変更なども含めると、そのバリエーションは160通り以上もあるのだそう。

フルーツを使用したフラペチーノは、通常のスターバックスでも販売されていますが、『My フルーツ³ フラペチーノ』は果実をそのまま凍らせたフローズンフルーツをブレンドすることから、より果実感をダイレクトに感じられるのが特徴です。

『My フルーツ³ フラペチーノ』が展開されている店舗は、「アトレ吉祥寺店(B1)」を含め全国で39店舗のみ。そんなレアな体験が本店舗ではかないます。

「アトレ吉祥寺店(B1)」の店内には、『My フルーツ³ フラペチーノ』の販売に合わせてフルーツをモチーフにした装飾も。特に、カラフルに彩られたスターバックスのロゴに描かれた“サイレン”やシアトルのパイクプレイス・マーケットにあるスターバックスの一号店の絵目を惹きます。

また、店内の照明の一部にはフルーツカラーをあしらったものも。壁にはフルーツの絵が描かれ、温かみはありつつもポップな仕掛けがところどころにあるのも「アトレ吉祥寺店(B1)」ならではの魅力です。

「アトレ吉祥寺店(B1)」おすすめの『My フルーツ³ フラペチーノ』は？

何年もスターバックスを取材してきた筆者ですが、『My フルーツ³ フラペチーノ』は人生初。そもそもどうオーダーすればいいのかすら分からなかったのですが、パートナーが丁寧に教えてくれました。

まずは、ブレンドするフルーツを選びます。「アトレ吉祥寺店(B1)」オープンのタイミングでは、「完熟白桃」「ストロベリー」「バナナ&マンゴー」から1つをチョイス。時期によってはフルーツが変わることもあるのだそう。次にベースとなるドリンクを1つ選びます。まろやかな味わいにしたい人はミルクベース、すっきりとしたい人はティーベース、フルーティな味わいに仕上げたい人はジュースベースがおすすめだといいます。

その後に、カップインするフルーツを「白桃」「ストロベリー」「アサイー&ブルーベリー」の3種の中から選びます。ちなみに+110円するともう1種類を追加することもできるのだとか！

最後にホイップクリームの種類を選んだらオーダー完了。シロップ無し/変更、ソースの追加など、通常のスターバックスで行っているカスタマイズもできるので、慣れてきたらチャレンジしようと決めました。

『My フルーツ³ フラペチーノ ストロベリー』(Tallサイズのみ/持ち帰り 776円、店内利用 790円)

筆者がオーダーしたのは、「アトレ吉祥寺店(B1)」おすすめの『My フルーツ³ フラペチーノ ストロベリー』。ブレンドするフルーツからホイップクリームまで、全てストロベリーをチョイスしたカスタマイズです。

通常店では扱いのないストロベリーホイップクリームは特にテンションが上がります。実際に飲んでみると、カップの底からは、甘酸っぱさと旨みを濃縮したかのような味わいと果肉を感じる食感。なめらかなボディからはストロベリーの爽やかな甘みと酸味が際立ついちごミルクのフレーバーが楽しめました。どこを飲んでもストロベリー尽くしなので、ストロベリー好きにはたまらない1杯です。

『My フルーツ³ フラペチーノ ストロベリー / ブラックティーに変更 シロップ無し』(Tallサイズのみ/持ち帰り 776円、店内利用 790円)

『My フルーツ³ フラペチーノ ストロベリー』をさらにカスタマイズした「アトレ吉祥寺店(B1)」のパートナーおすすめも聞いてみると、ベースをブラックティーに、シロップを無しにした『My フルーツ³ フラペチーノ ストロベリー / ブラックティーに変更 シロップ無し』は、暑い日にゴクゴクと飲みたくなるすっきりとした味わいに。シロップ無しにしたことで、ストロベリーの甘さがより引き立っていました。

ベースをソイミルクにし、ホワイトモカシロップに変更した『My フルーツ³ フラペチーノ ストロベリー / ソイミルク(調製豆乳)に変更 ホワイトモカシロップに変更』は、ソイミルクが入ることによってなめらかな口当たりに。ミルキーな甘さが加わりご褒美感のあるリッチな味わいを堪能できました。

自身の好みやその日の気分に合わせてカスタマイズできる『My フルーツ³ フラペチーノ』。暑さをしのぎつつ、いろいろな組み合わせを試しに足を運んでみてはいかがでしょうか？