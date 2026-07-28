角上魚類は8月1日・2日、所沢店限定で北海道産活ほたてを販売する「活魚車」イベントを開催する。水揚げ後のほたてを巨大な水槽を備えた12tの専用配送トラックで店舗まで運び、目の前で水揚げ・販売を行う。

第三弾 所沢店限定「活魚車イベント」

12t巨大「活魚車」で北海道産活ほたてを直送

今回のイベントは、6月27日に角上魚類 草加店、7月11日に角上魚類 狭山店で開催されたイベントに続く第3弾となる。

第1弾、第2弾では、オープン前から多くの来店客が列を作る盛況ぶりとなり、草加店では2日間で合計1t以上の活ほたてを販売したという。これを受け、所沢店での開催が決定した。

角上魚類 所沢店

所沢店では店舗前駐車場に12tの巨大活魚車を設置し、水槽から水揚げした活ほたてをその場で販売する。また、角上魚類のキッチンカーでは焼きたての殻付きほたても提供する。活魚車から水揚げされる様子を間近で見られるため、乗り物好きの子どもや家族連れにとっても楽しめるイベントとなっている。

活魚車

北海道産活ほたてを1枚250円で販売

活ほたての販売は、8月1日・2日の朝9時から開始する。販売予定価格は「活ほたて」(250円)。店舗前駐車場に設置された活魚車から、その場で水揚げした活ほたてを販売する。なくなり次第販売終了となる。

活ほたて販売ブース

また、水揚げ状況によって当日の価格が変更となる場合があるほか、販売状況により予定より早く終了する場合がある。

キッチンカーで焼きたての殻付きほたても提供

活ほたての販売に加え、角上魚類のキッチンカーでは焼きたての殻付きほたてをその場で味わえる。

角上魚類のキッチンカー

焼きたての殻付きほたて

活魚車から水揚げされたほたてを購入するだけでなく、焼き上がる香りや出来たての味わいも楽しめるイベントとなる。

店内もほたて一色に、刺身や寿司などを展開

イベント開催期間中は、店内でも多彩なほたて商品を展開する。鮮魚コーナーでは、殻を外した片貝状態のほたてをBBQ用として販売。お刺身・お寿司コーナーや特設コーナーには刺身盛りや寿司パックが並び、お惣菜コーナーでは揚げたて丸ごとほたてフライや照り焼きなどを用意する。

店内のほたてメニュー

水揚げの様子を間近で楽しめる体験型イベント

活魚車の荷台にある水槽部分から、大きなタモを使ってほたてをすくい上げる水揚げの様子も楽しめる。

水揚げする様子

水揚げされた活ほたては、下で待つスタッフのカゴへ流し入れられ、その場で販売される。子どもだけでなく大人も楽しめる迫力ある光景で、写真や動画撮影を楽しむ来店客も多いという。

12t活魚車で北海道から鮮度を保ったまま輸送

北海道の冷たい海で育った活ほたては、水揚げ後すぐに殻を洗浄し、フジツボなどの付着物を取り除いたうえで活魚車へ運ばれる。活魚車は12tの大型トラックで、全長12m、最大高さ4mの大型トラック。4層からなる高性能水槽を備え、函館からフェリーで青森港へ向かった後、東北自動車道を経由して関東まで輸送する。

冷却機能を備えた水槽で管理することで、活きた状態のまま店舗へ届けられるという。