暦の上では小暑を過ぎ、いよいよ夏らしい熱気が牙を剥き始めた。街を歩けば「土用の丑の日」の文字が躍る。我々のDNAに刻まれた「夏＝うなぎ」という本能が呼び覚まされる。

が、猛暑で奪われた体力を回復させるには、うなぎだけではやや物足りない。欲張りな胃と心を満たすべく向かったのは「すき家」だ。ターゲットはもちろん「うな牛」。そしてもうひとつ、「Sukiシェイク ラムネ」である。

夏を迎えるうえで欠かせないすき家の注目商品、その詳細を以下にてレポート!

究極のスタミナコンビ! すき家「うな牛」が破格の美味さだった

すき家のうなぎはウマい。……というのは、そろそろ常識となっているかもしれない。もし、まだ食べていない人がいたら、正直もったいないとさえ思う。一度食べてみてもらえばすぐにわかると思うが、とにかくガチでウマいのに安いのよ!

通常の「うな丼」であれば並盛で980円。まさかのアンダー1,000円である。牛丼とうなぎを合わせた「うな牛」ですら並盛で1,190円。牛丼チェーンのメニューとしては高価格帯ではあるが、うなぎと牛肉という二大スターが共演すると考えれば、むしろ破格のサービスと言えるだろう。

はい、ということで実物とご対面! うっわ～、すごい……。何度見てもすごい。ものすごい迫力……。

いや、1,190円でこれはおかしいって。さすがに。うなぎって普通、最低でも2,000円くらいはするじゃん。これもちゃんと1/3尾くらいはありそうだし、ちゃんといい感じのサイズだぞ……。いや、すき家、マジでありがとな。

よし、まずは主役のうなぎを味わってまいりましょう。いただきますッ!!

……はい、ウマい～! うわ〜っ、もうたまらんぞ、この芳醇な旨みと香ばしい味わい……!

実はすき家のうなぎの最大の特徴は、その製法にあるらしい。タレをつけて焼く工程をじっくり三度繰り返す「三度付け焼き」を施しているようで、ひと口頬張ると皮目は香ばしく、身は驚くほどふっくらとしていて柔らかい……! 箸がスッと入るその質感は、ぶっちゃけチェーン店という枠を余裕で超えている気さえする。

タレも濃厚で、ご飯との相性は言わずもがな。安価なうなぎにありがちな泥臭さや、ゴムのような弾力は一切ナシ!

……そういえば、すき家では養殖の段階から店舗での販売に至るまで、なんと11回にも及ぶ厳しい検査を実施しているって聞いたな。すごい品質管理の徹底っぷりよね〜。

途中で別添の山椒をかけるとより本格的かつ大人な味わいに! うっめぇぇぇえええ!!!!

っていうか、うなぎのタレと山椒って、なんでこんなに相性がいいんだ!? 醤油とわさび以上の名コンビなんじゃないかとさえ思えてきた。

いや〜、それにしても美味しかった。大満足!……と、普通ならハッピーエンドを迎えるわけだが、ここで終わらないのが「うな牛」ですよ。

うなぎと牛丼を一緒に食べることで、すき家の「うな牛」というメニューは120%のポテンシャルを……

発ッ揮ーーーッ!! うめぇぇぇぇぇえええええ!!

うなぎの濃厚なコクと香ばしい風味、牛肉の赤身の旨み、そして脂の甘みが口の中で渾然一体となる……! どちらも個性豊かであるが故に、一見、喧嘩しそうな組み合わせに思えるかもしれない。が、実はこの驚くほど相性がいい。牛肉の醤油ベースの味付けが、うなぎのタレの深みを引き立て、お互いを高め合っているのだ。

スプーンを使って、タレの染みたご飯、うなぎ、牛肉を一気にかき込む。これぞまさに、夏を乗り切るための必勝トライアングル。食べ進めるごとに体内にエネルギーが充填されていくのがわかる。

もちろん、牛丼を単体で味わうパートを設けるのもよし! すき家を訪れる以上、牛丼を混ぜ物なしのストレートで味わいたくなる気持ちは抑えきれるものではない。うなぎと牛丼、好みの配分で楽しめる自由度の高さにこそ、「うな牛」の真髄が隠されているのかもしれない。

「うな牛」でがっつりとスタミナを補給した後は、熱を帯びた体をクールダウンさせたい。ここでキメてみてほしいのが、現在SNSなどでもたびたび話題になる「Sukiシェイク」だ。

現在販売されている「Sukiシェイク ラムネ」(Mサイズ 260円)は、見た目からして涼しげ! ベースとなるのは、ミルクのやさしい甘みが特徴のバニラシェイク。そこに鮮やかなブルーのラムネ風味ソースが混ざり合い、トップにはカラフルな「シャリシャリシュガー」がトッピングされている。めっちゃ綺麗～!

ストローを差し込み、ズズッと飲んでみると……

最高……!!!! ひんやりしたシェイクが喉を通るその瞬間、ラムネの爽快な香りが鼻を抜ける! バニラのコクがありつつも、ラムネソースの酸味が後味を驚くほどスッキリさせてくれている。

そしてやはり特筆すべきはシャリシャリシュガーの存在感だ。ストローから飛び込んでくるこの粒が、噛むたびに心地よい食感のアクセントを生み出す。すげぇ爽やか。バニラとラムネってこんなに合うのか〜……。うなぎと牛丼もそうだけど、すき家は編集力に優れてるのかもな〜。

ちなみに、このSukiシェイクは現在、すき家公式アプリにて「30円引きクーポン」が配信されている(7月31日23:59まで)。ただでさえお手頃な260円が、さらにお得に楽しめるのは嬉しい限り。

今年もある意味、いよいよ旬を迎えたすき家のうなぎメニュー。そしてSNSで愛されるシェイク。土用の丑の日がやってくる前に、まずは一度、この至福のコンビネーションを体験してみてほしい。