角上魚類ホールディングスが展開する鮮魚専門店「角上魚類」では、土用の丑の日7月26日に向け、国産うなぎ各種を全店で用意している。

焼きたて国産うなぎを店頭の特設テントで販売

2025年の土用の丑の日には1日で5万点超を販売

同店では、国産うなぎ長蒲焼きや白焼き、肝串などを毎年用意している。昨年の土用の丑の日には全店舗で各種合計3.1万点以上を販売した。さらに、うな重、うな丼、味変が楽しめるひつまぶし丼に、天ぷらとの合い盛り丼も合わせると合計で5万点を超える販売点数となった。

焼きたての国産うなぎ長蒲焼きを販売

今年は7月25日・26日の2日間、埼玉県内6店舗(川口店・草加店・越谷店・所沢店・大宮店・狭山店)の店舗前に特設テントを設置し、焼きたての「国産うなぎ長蒲焼き(大)1尾」(2,300円)を販売する。販売予定時間は両日とも9:00～18:00で、状況により早期終了する場合がある。

店頭特設テントで焼きたてを販売

店頭特設テントで焼きたてを販売

このほか、小平店、日野店、相模原店では、店内調理施設で焼きたてを用意し、店内特設コーナーで販売する。

全店でうなぎ販売コーナーを展開

土用の丑の日当日はもちろん、先がけてうなぎをお楽しみになりたい人に向け、全店でうなぎ長蒲焼き販売コーナーを設ける。また、丼、惣菜コーナーには、うな重やうな丼も用意している。

店内にうなぎ専用コーナーを用意

同店のうなぎは、白焼きしたうなぎにタレをつけて何度もじっくり焼き上げることで、余分な脂を落としながら旨みを引き出し、ジューシーでやわらか、ふっくらした蒲焼きに仕上げている。うなぎの稚魚が豊漁で肥育も順調だったことから、今年の長蒲焼きは昨年よりも安く、1割前後、価格が下がっているという。

「大サイズ 1尾」(2,300円)は、1尾あたり約180～200g、全長約25cmで、大きくふっくらジューシーな脂のりが特徴。「標準サイズ 1尾」(1,700円)は、年間を通して取り扱う商品。全長はおよそ20cm前後、約130～150g。「国産うなぎ肝串」(1串 260円)は、ほろ苦さのある濃厚な旨み、トロっ、クニュっとした独特の食感が特徴。お酒との相性も抜群だとか。

角上魚類のうなぎ

うな重やうな丼も販売

うなぎ長蒲焼きを使用した「うな重」(1,800円)や「うな丼」(900円)も用意する。変わり種では、味変が楽しめる「ひつまぶし丼」(900円)や、天ぷらとうなぎの両方を食べられる「天ぷら合い盛り丼」(980円)、圧倒的サイズ感で人気の「うなぎおにぎり」(500円)、お揚げでうなぎと山菜入りのシャリを包んだ「うなぎいなり」(360円)、うなぎとごぼうを玉子でとじた「うなぎの柳川風」(580円)など、多数ラインナップする。