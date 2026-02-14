角上魚類ホールディングスは2月13日、ひな祭りメニューの予約受付を角上魚類 各店で開始した。

角上魚類のひな祭り

「美味しいひなまつり」をテーマに、海の幸をふんだんに使用した各種寿司を用意している。

「海鮮ひなちらし寿司」(1200円)は、まぐろ、サーモン、真鯛にいくらなど海鮮たっぷり、10種の具材をぎっしりとのせたちらし寿司。ご飯は具だくさんの五目すし飯を使用している。たけのこ、にんじん、ふき、かんぴょう、しいたけを甘みのある薄味仕立てで煮あげて、酢飯にまぜこんだ。海鮮の旨みを引き立てる、優しい味わいの五目すし飯。

「ひなばらちらし」(1000円)は、まぐろ、サーモン、真鯛(または他白身魚)など海鮮をダイスカットしてギッシリと盛り付け、最後にいくらを散りばめたばらちらし寿司。海鮮が煌めく宝石箱のようなイメージで、お祝いの席がより華やかに楽しめるように仕上げた。こちらも、ご飯には具だくさんの五目すし飯を使用している。全体に満遍なく具材を盛り付けているため、どこから食べても海鮮と五目ちらしのバランスの取れたおいしさを味わえる。

「サーモンづくし」(700円)は、1つのパックで3種のサーモンを味わい尽くせるセット。刺身用サーモンにはいくらをトッピングし、中央には外側を炙った香ばしさと内側のレアな食感が特徴の炙りサーモンを配した。さらに、キュッと巻いた海苔巻きにはきゅうりを加え、その食感とさっぱりとしたアクセントでサーモンの旨みを引き立てている。

「ひな海鮮巻」(1本 1700円 、ハーフ850円)は、まぐろ、サーモン、白身、いくら、煮あなご、蒸しえびなど海鮮をたっぷりと巻き込んだ巻き寿司。家族でのお祝いの食事や、友人同士のホームパーティなどでシェアしやすいメニューとして人気を集めている。

ひなまつりメニューの予約は、角上魚類 全21店舗で受け付けている。一部店舗では店頭での直接受付のみの場合がある。また、予約受付の締切は店舗により異なる。支払いは商品受け取り当日となり、事前決済は行っていない。