100円寿司チェーンの「はま寿司」は7月28日より、「はま寿司の旨ねた夏祭り 第2弾」を全国の店舗で開催する。

同フェアでは、脂のりが良く身が引き締まった「国産生さば」が、お手頃価格の110円で登場するほか、プリッとした食感と、ワタの濃厚な味わいがクセになる「富山県産 漬けほたるいか」を176円で堪能することができる。

さらに至福の一貫シリーズでは、濃厚な旨みを堪能できる希少部位「地中海産 本鮪ほほ肉」が319円で登場する。

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※商品はなくなり次第終了となる。