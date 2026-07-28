100円寿司チェーンの「はま寿司」は7月28日より、「はま寿司の旨ねた夏祭り 第2弾」を全国の店舗で開催する。
同フェアでは、脂のりが良く身が引き締まった「国産生さば」が、お手頃価格の110円で登場するほか、プリッとした食感と、ワタの濃厚な味わいがクセになる「富山県産 漬けほたるいか」を176円で堪能することができる。
さらに至福の一貫シリーズでは、濃厚な旨みを堪能できる希少部位「地中海産 本鮪ほほ肉」が319円で登場する。
※画像はイメージ。
※商品はなくなり次第終了となる。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【2026年7月・8月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2026年7月・8月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【サーティワン×ポケモン】ピカチュウをイメージした新フレーバーやモンスターボールのサンデーが登場 -「31ポケ夏!」キャンペーン
【2026年7月・8月】今週発売! ファミマの新商品5選まとめてご紹介
【セブンイレブン】北海道限定「ポークチャップ&ナポリタン」発売! ご当地洋食プレートが登場
ビジネスパーソン必見のグルメ情報を提供! ランチやディナー、飲み会に便利な店舗、コンビニなどの新商品を紹介します。