通信カラオケ・JOYSOUNDで、ボカロP・椎名もたの楽曲を歌うとオリジナル待ち受け画像などがもらえる「椎名もた×JOYSOUND コラボキャンペーン」がスタートした。実施期間は、10月31日23時59分まで。

同キャンペーンは、椎名もたさんの没後10年プロジェクト「You meet siinamota」と連動して実施されるもの。「少女A」をはじめとする対象楽曲をカラオケで歌うと、参加者全員にオリジナル待ち受け画像がプレゼントされる。

「少女A」のサムネイルを再現できるクリアうちわ

参加するには、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」のいずれかを導入するカラオケ店舗で、無料アプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使用。「少女A」をはじめ、「ぽわぽわP」名義を含む椎名もたの対象楽曲を予約する。

参加者には、その場でオリジナル待ち受け画像全4種のうち1種をランダムでプレゼント。画像はキャンペーン期間中、1曲につき1日1回取得できる。

さらに、Wチャンスとして、「これであなたも少女A! なりきりクリアうちわ」を抽選で50人にプレゼント。クリアうちわはフォトプロップスとして使用でき、目元を黒く塗りつぶした「少女A」のサムネイルを再現して撮影できるデザインとなっている。Wチャンスへの応募は1人1回まで。

「少女A」はYouTubeで1.8億回再生を突破

椎名もたは、3rdアルバム『生きる』のリリースから約4カ月後の2015年7月、20歳で死去したボカロP。代表曲「少女A」はYouTubeで1.8億回再生を突破するなど、現在も多くのリスナーに聴き継がれている。

「You meet siinamota」は、“少女Aから出逢う椎名もた”をコンセプトに展開。「少女A」をきっかけに椎名もたを知ったリスナーと、これまで応援してきたファンの双方に向け、さまざまな企画を届けている。