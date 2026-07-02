ガールズグループ・ILLIT(アイリット)が、1日に放送されたフジテレビ系大型音楽特番『2026 FNS歌謡祭 夏』に出演。CUTIE STREETとのスペシャルコラボレーションステージを披露したほか、最新曲「It's Me」を日本のテレビで初パフォーマンスし、多彩な魅力で視聴者を魅了した。

ILLIT (P)&(C) BELIFT LAB Inc.

CUTIE STREETとの“かわいい”コラボが実現

『FNS歌謡祭』恒例のコラボレーション企画では、ILLITとCUTIE STREETが共演。両グループの代表曲を組み合わせたメドレーを披露した。

まずはILLIT初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」をパフォーマンス。

ILLIT&CUTIE STREET集合ショット

続いて披露されたのは、CUTIE STREETの代表曲「かわいいだけじゃだめですか?」。TikTokなどSNSを中心に大きな話題を集めた楽曲で、両グループはキュートな振り付けとともに、幸福感あふれるステージを繰り広げた。

「It's Me」を日本のテレビで初披露

コラボステージ後には、ILLITが最新曲「It's Me」を日本のテレビで初披露。先ほどまでの愛らしい雰囲気から一転し、リズミカルなステップや一糸乱れぬパフォーマンスで会場を沸かせた。

放送を観たファンは「カメラワーク良すぎ」「カメラマン有能すぎる」と、ILLITの魅力が存分に引き出されたパフォーマンスとカメラワークに称賛の声が多数集まった。

「It's Me」は4月のリリース以降、韓国の音楽番組で4冠を達成したほか、Spotifyの「ウィークリー トップ アーティスト グローバル」にも初チャートイン。

日本でもBillboard JAPANのストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」で女性アーティスト最高位を7週連続で記録するなど、国内外で勢いを見せている。