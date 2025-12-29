5人組ガールズグループ・ILLITが29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

ILLITは、韓国人メンバーのYUNAH(ユナ)、MINJU(ミンジュ)、WONHEE(ウォンヒ)と、日本人メンバーのMOKA(モカ)、IROHA(イロハ)の5人で構成。2024年3月にENHYPENの所属レーベルであるBELIFT LABからデビューした。紅白は2年連続2度目の出場で、「Almond Chocolate」を披露する。

美脚際立つ衣装でリハーサルに参加した5人。昨年に続いての出場となり、MOKAは「出場2回目ということで本当に光栄です。私たちも一生懸命ステージを頑張るので、応援していただけるとうれしいです」とにっこり。IROHAも「昨年のステージより、もっと魅力をアピールできるような、もっと成長した姿をお見せしたいなと思います」と意気込みを語った。

また、今年を振り返り、MOKAは「日本での活動をたくさんさせてもらえて。今年、初めて単独公演を日本でもすることができて、私たちの夢が叶った、そんな1年になったなと思います」と感想を吐露。さらに、今年1年を漢字で表すと何かと聞かれると、MOKAは“夢”と回答し、「夢が叶った1年だったのもあるし、夢のような幸せな1年を送れたという意味でも、夢という漢字が似合うんじゃないかなと思います」と説明した。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。