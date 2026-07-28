お笑いコンビ・オダウエダの植田紫帆が、きょう28日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)に出演。同番組で4回連続となるロケ出演を果たし、福田麻貴(3時のヒロイン)、信子(ぱーてぃーちゃん)とともに、全国の人気道の駅を巡る弾丸旅に挑む。

全国1231カ所の中から選ばれたTOP3

今回のテーマは、「最新!全国道の駅グランプリ2026、人気TOP3 絶品ご当地グルメ1日でいくつ制覇できる?」。今月発表された「じゃらん全国道の駅グランプリ2026」で、全国1231カ所の中から選ばれた人気ランキングTOP3を1日で巡り、絶品ご当地グルメをいくつ味わえるのか検証する。

植田は、6月9日放送の「ご当地限定(秘)空港グルメを超調査」、同16日放送の「全部食べて検証! 外国人の人気メニューベスト10って何?」、7月7日放送の「2026年上半期トレンドTOP20」に続いて、4回連続でロケに登場する。

5月19日放送の「メニューに載ってないけど知っていれば誰でも注文できる、“超絶品の隠れメニュー”が存在する人気名店がある!」にもロケ出演しており、スタジオ出演はないものの、同番組に完全にハマっている。

福田麻貴＆信子と早朝5時30分から弾丸旅

植田とともに検証へ向かうのは、福田と信子。3人は早朝5時30分に旅をスタートし、全国の道の駅ランキングTOP3制覇を目指す。

登場するのは、年間300万人以上が訪れるという群馬県の衝撃的な大きさを誇る道の駅、東北の魅力が詰まった道の駅、絶景を眺めながらジンギスカンを楽しめる“グルメすぎる”道の駅。名物料理に加え、それぞれの施設ならではのエンタメ情報も紹介する。

しかし、旅は冒頭からトラブルが連発し、波乱の展開に。さらに、道中にはスペシャルゲストも登場するという。

スタジオゲストに宮近海斗ら

スタジオには、宮近海斗(Travis Japan)、コカドケンタロウ(ロッチ)、ロケにも参加する福田がゲスト出演。

MCのカズレーザー(メイプル超合金)、嶋佐和也・屋敷裕政(ニューヨーク)、レギュラーの秋元真夏、杉原千尋アナウンサーとともに、最新の道の駅事情を見届ける。

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