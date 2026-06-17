16日に生放送されたフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)の番組平均視聴率が、2週連続で番組最高を更新した。

9日の放送では、福田麻貴(3時のヒロイン)、信子(ぱーてぃーちゃん)、植田紫帆(オダウエダ)が、早朝5時から羽田、新千歳、セントレア、那覇を飛び回り、空港限定の絶品グルメを食べ尽くす弾丸旅へ。視聴率は、フジの重点指標であるコア層(13～49歳)で2.0％、個人全体で2.5％をマークした。

翌週の16日は、「外国人が大好きなお寿司トップ10」「シュウマイが美味しい店は他メニューも間違いない」の調査を敢行し、コア2.3％、個人全体2.7％と上昇した。

16日は、強力な裏番組である日本テレビ系の『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』『踊る!さんま御殿!!』が休止だったほか、生放送中の19時46分頃、関東地方で最大震度5弱の強い地震が発生。緊急地震速報が発表され、進行担当の杉原千尋アナが「強い揺れが続いています。命を守ることを最優先にしてさい」と繰り返し呼びかけた。他局では収録番組が放送される中、生放送だからこその緊急対応にチャンネルを合わせ、通常放送に戻った後もそのまま番組を楽しんだ視聴者が一定程度いたものとみられる。

先日行われたMCのカズレーザー(メイプル超合金)、屋敷裕政・嶋佐和也(ニューヨーク)の取材会では、満足のいく視聴率に達していないことに触れながら、番組には手応えを語っていた3人。今年春のスタートから1クール(3カ月)が経過しようとしているが、火曜夜の新たな選択肢として視聴者を定着させることができのか、注目だ。

視聴率の数字は、ビデオリサーチ調べ・関東地区。