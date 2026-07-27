タカラトミーは、トミカの大人向け展開を強化する新商品・新サービスを発表した。中心となるのは、「tomica＋(トミカプラス)」シリーズから登場する立体駐車場「Automated tomica PARKING with showroom」(希望小売価格41,800円)で、9月下旬発売。タカラトミーモールでは7月28日から予約受付を開始する。

「Automated tomica PARKING with showroom」

トミカ史上最高峰のハイスペック立体駐車場

「Automated tomica PARKING with showroom」は、トミカ史上最高峰をうたう5階建てのハイスペック立体駐車場。リモコン操作による出入庫や、車体を360度回転させながら昇降するエレベーター演出、コレクションを引き立てるライティング、静音設計、落ち着いたマット素材など、大人の鑑賞・遊び需要を意識した仕様が特徴となる。

パーキングフロアとショールームフロアを合わせて計24台のトミカを駐車でき、付属フィギュア5体を自由に配置してディーラー空間の演出も楽しめる。さらに、「トミカプレミアム」の「日産 NISSAN GT-R NISMO Special edition」1台が付属する。

日産 NISSAN GT-R NISMO Special edition

遊び方としては、入庫モード、出庫モード、ライトモード、デモンストレーションモードの4つを用意。ライトモードでは、25個のLEDライトがホワイト、イエロー、グリーン、シアン、ブルー、パープルの全6色で点灯し、10パターンの光の演出を楽しめる。

日本車のカスタム文化にフォーカス

あわせて、世界的に人気を集める日本車のカスタム文化「JDM(Japanese Domestic Market)」にフォーカスした新シリーズ「tomica custom works」も発表された。自動車メーカー公認のオリジナルカスタムカーシリーズで、実車をベースにエアロパーツやホイールなどを独自デザインで仕上げた点が特徴という。

第1弾として、9月19日に「NISSAN SILVIA」2種と「Honda NSX」2種の計4商品を発売する。価格は各2,640円で、7月28日から予約受付を開始する。「NISSAN SILVIA」はホイール交換、車高調整、左右ドア開閉に対応し、「Honda NSX」はこれに加えてリアウイング交換、リトラクタブルライトの展開・収納も楽しめる。

tomica custom works TQ26 NISSAN SILVIA

tomica custom works WH26 NISSAN SILVIA



tomica custom works RD26 Honda NSX

tomica custom works BK26 Honda NSX



トミカ初の公式ファンコミュニティサイト「TOMICA OWNER'S CLUB」

さらに、トミカ初の公式ファンコミュニティサイト「TOMICA OWNER'S CLUB」も10月5日にオープンする。会員登録費・基本利用料は無料。サイト内では、ファン同士が交流できる「オーナーズトーク」、投稿企画「トミカポスト」、新商品情報や開発秘話などを発信する「トミカタイムズ」、ポイントに応じた特典を用意する「オーナーズポイント」など、多彩なコンテンツを展開する。

TOMICA OWNER'S CLUB

加えて、リアルイベント「TOMICA OWNERS MEETING」も2026年12月に東京・大阪の2会場で開催予定。タカラトミーは、大人のトミカファンに向けて商品とサービスの両面から接点を広げていくとしている。

TOMICA OWNERS MEETINGを東京・大阪で12月に開催

タカラトミー ブランドビジネス本部 トミカ事業室 室長の流石正氏は、「本気で"tomica"でアソんで欲しいという想いから企画した施策」とコメント。大人向けブランド「トミカプレミアム」シリーズの国内累計販売台数が2026年6月末時点で2,500万台を超え、約60％を大人ユーザーが占めていることも明らかにした。

なお、今回発表された「Automated tomica PARKING with showroom」と「tomica custom works」は、日本、中国、韓国、香港、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナムのアジア10地域で順次展開される予定だ。

(c) TOMY