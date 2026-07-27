タカラトミーは、トミカの大人向け展開を強化する新商品・新サービスを発表した。中心となるのは、「tomica＋(トミカプラス)」シリーズから登場する立体駐車場「Automated tomica PARKING with showroom」(希望小売価格41,800円)で、9月下旬発売。タカラトミーモールでは7月28日から予約受付を開始する。
トミカ史上最高峰のハイスペック立体駐車場
「Automated tomica PARKING with showroom」は、トミカ史上最高峰をうたう5階建てのハイスペック立体駐車場。リモコン操作による出入庫や、車体を360度回転させながら昇降するエレベーター演出、コレクションを引き立てるライティング、静音設計、落ち着いたマット素材など、大人の鑑賞・遊び需要を意識した仕様が特徴となる。
パーキングフロアとショールームフロアを合わせて計24台のトミカを駐車でき、付属フィギュア5体を自由に配置してディーラー空間の演出も楽しめる。さらに、「トミカプレミアム」の「日産 NISSAN GT-R NISMO Special edition」1台が付属する。
遊び方としては、入庫モード、出庫モード、ライトモード、デモンストレーションモードの4つを用意。ライトモードでは、25個のLEDライトがホワイト、イエロー、グリーン、シアン、ブルー、パープルの全6色で点灯し、10パターンの光の演出を楽しめる。
日本車のカスタム文化にフォーカス
あわせて、世界的に人気を集める日本車のカスタム文化「JDM(Japanese Domestic Market)」にフォーカスした新シリーズ「tomica custom works」も発表された。自動車メーカー公認のオリジナルカスタムカーシリーズで、実車をベースにエアロパーツやホイールなどを独自デザインで仕上げた点が特徴という。
第1弾として、9月19日に「NISSAN SILVIA」2種と「Honda NSX」2種の計4商品を発売する。価格は各2,640円で、7月28日から予約受付を開始する。「NISSAN SILVIA」はホイール交換、車高調整、左右ドア開閉に対応し、「Honda NSX」はこれに加えてリアウイング交換、リトラクタブルライトの展開・収納も楽しめる。
トミカ初の公式ファンコミュニティサイト「TOMICA OWNER'S CLUB」
さらに、トミカ初の公式ファンコミュニティサイト「TOMICA OWNER'S CLUB」も10月5日にオープンする。会員登録費・基本利用料は無料。サイト内では、ファン同士が交流できる「オーナーズトーク」、投稿企画「トミカポスト」、新商品情報や開発秘話などを発信する「トミカタイムズ」、ポイントに応じた特典を用意する「オーナーズポイント」など、多彩なコンテンツを展開する。
加えて、リアルイベント「TOMICA OWNERS MEETING」も2026年12月に東京・大阪の2会場で開催予定。タカラトミーは、大人のトミカファンに向けて商品とサービスの両面から接点を広げていくとしている。
タカラトミー ブランドビジネス本部 トミカ事業室 室長の流石正氏は、「本気で"tomica"でアソんで欲しいという想いから企画した施策」とコメント。大人向けブランド「トミカプレミアム」シリーズの国内累計販売台数が2026年6月末時点で2,500万台を超え、約60％を大人ユーザーが占めていることも明らかにした。
なお、今回発表された「Automated tomica PARKING with showroom」と「tomica custom works」は、日本、中国、韓国、香港、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナムのアジア10地域で順次展開される予定だ。
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