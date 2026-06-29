コロワイドグループのかっぱ寿司は、6月29日から、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」(発売元：タカラトミー)との「かっぱ寿司 キャンペーントミカ “あそべる!くるま”プレゼントキャンペーン」を開催する。

第1弾の「ターレー(ぴちぴち動く鯛)」に続いて、7月6日からスタートする第2弾で登場するのは、荷台に大きな“たこ”を乗せて走る「トラック(暗(くら)いところでやさしく光(ひか)るたこ)」。生きたまま、元気なたこをはこぶトラックの姿を通して、かっぱ寿司の新鮮でおいしいお寿司の裏側を表現したという。荷台に乗ったたこが、暗いところでやさしく光る、たのしいギミックつきのミニカーだ。なお今回提供するミニカーはABS製。

本キャンペーンでは、今回のミニカーを通して、「このおすしは、どうやってお店までやってきたのかな?」と、お寿司の裏側に興味を持つきっかけを提供し、食べものの背景を知ることで、魚を知り、食べることをもっと好きになってほしいという食育への想いを込めて企画されたもの。

海でとれた「たこ」は、まず船の中にある水そうに入れられ、生きたまま港に運ばれる。港に着くと、また生きた状態でトラックに乗って運ばれ、「たこ」本来のおいしさを保つために活〆(いけじめ)という加工をしたのち急速冷凍し、新鮮なおいしさをぎゅっと閉じ込めている。新鮮な「たこ」が、かっぱ寿司の店でおいしい寿司として届けられるまでには、漁師をはじめ、運ぶ人や加工する人など、たくさんのプロフェッショナルな人たちが関わっているという。

「かっぱ寿司 キャンペーントミカ“あそべる!くるま”」プレゼントキャンペーン第2弾

提供するおもちゃ：「かっぱ寿司 キャンペーントミカ 『トラック(暗いところでやさしく光るたこ)』」

第2弾提供開始日：2026年7月6日～各店舗なくなり次第終了

実施店舗：かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

内容：期間中、お会計税込3,500円以上利用し、レジにてかっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付引換券」を提示した方、かっぱ寿司限定のオリジナルミニカー「かっぱ寿司 キャンペーントミカ『トラック(暗いところでやさしく光るたこ)』」を税込3,500円毎に1台プレゼントする。

注意事項/利用条件

※バーコード付引換券の表示には、かっぱ寿司公式アプリ会員への登録が必要。

※当「バーコード付引換券」は他値引きクーポンとの併用可能。

※他クーポン利用後の税込価格がプレゼント対象金額となる。

※「キャンペーントミカ“あそべる!くるま”」の数には限りがあるため、なくなり次第終了。 ※店舗により在庫状況が異なる。

※既にアプリのダウンロード・会員登録がお済みの方は、新たにダウンロード・会員登録をする必要はない。 ※お会計前にアプリでログインしておくとスムーズに利用可能。

※「キャンペーントミカ“あそべる!くるま”」は、お会計税込3,500円毎に1台プレゼントする。

(例)お会計税込3,500 円で1台、税込7,000円の場合は2台プレゼントする。

※デリバリーでのご注文は対象外。

※一部併用不可のキャンペーンがある。

※キャンペーン詳細・各店の初回納品数に関しては、かっぱ寿司Webサイト内、キャンペーンページを参照のこと。

※掲載画像・イラストはイメージ。

(C) TOMY

「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。