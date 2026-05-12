タカラトミーは7月中旬より、大人向けプレイセットシリーズ「tomica+」の新商品として、「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」を全国の玩具専門店、玩具売り場等にて発売。タカラトミーモールでは、5月11日より予約受付を開始している。

タカラトミー「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」

「トミカ」のコレクションをスタイリッシュに飾るガレージ「tomica GARAGE」。今回新たに登場する「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」は、「トミカ」が長年培ってきた知見を活かし、これまでの「本物のガレージのようなシャッター開閉と室内照明」に加え、「リモコン操作」「6色切り替えのLED照明」「質感にこだわった内装デザイン」「ガレージを並べて楽しむニーズに対応した複数台一斉操作」などの機能を拡張した進化モデルとなっている。

車のスマートキーをイメージしたコントローラーは、クリック音がしない静音設計。リモコン操作によりスマートに電動シャッターを開閉することができる。また、シャッターが上がると、LED照明がふんわりと点灯。カラーは従来の白色のほか、ホワイト、オレンジ、パープル、ブルー、エメラルドグリーン、イエローの6色が用意されており、コントローラーの中央のボタンを押すことで切り替えることができる。さらに付属の内装デザイン紙(2セット)が、照明演出をより引き立てる。

発売は7月中旬。これに先立ち、5月11日より、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて予約受付がスタート。また、5月13日から開催される「第64回 静岡ホビーショー」のtomicaコーナーにて、初披露される。