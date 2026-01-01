日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし 元日SP』が、きょう1日(21:00～)に放送。投資家・桐谷広人さん(76)の年末大掃除に密着する。

桐谷広人さん

桐谷さんはプロ棋士で、多くの株を保有する投資家。日々の生活を優待だけで賄うのは当たり前、むしろ山ほどある優待券を使い切らねばという使命感から、自転車で爆走する生活を送っている。

前回のスペシャルでちょっとだけ部屋を片付けた桐谷さん。しかし、スペースを確保するために様々な荷物を動かしているうちに読みたくなった本が見当たらなくなってしまった。

そこで今回は、前回とは別の部屋の荷物を一気に整理することに。昔読んでいた本や将棋関係の切り抜き、果ては桐谷さん秘蔵のコレクションなど様々なものが発掘される中、前回も少しだけ出てきた桐谷さんの過去にまつわるカセットテープが登場。スタッフと一緒に改めてテープを聞いてみる。

そしてもちろん、優待券を使いまくる日常にも密着。優待券で映画を見まくった桐谷さんが選ぶ2025年の映画ランキングを発表する。

このほか、「プロキックボクサーフェフ姉さんの挑戦」「全国のご当地問題を調査した件」「あやしすぎる中国人・マジシャンGOの新作マジックショー」「新春恒例 素人さん大賞」が放送される。

【編集部MEMO】

『月曜から夜ふかし』での桐谷さん。25縁10月の放送は猛暑の夏の生活、4月の放送は確定申告で忙しすぎて13年間の思い出をプレイバック、25年1月の放送は反復横跳びの回数測定やマスターズ陸上記録に挑戦、24年10月の放送は人生初の兄妹4人旅へ、24年4月は株価上昇でマンション購入計画再始動、24年1月は将棋をこよなく愛するザブングル加藤の父親と将棋対決、23年1月は「人生最後の海外旅行に行きたい」とシンガポールへ、22年7月はたるみ専用サロンで施術、22年1月は顔のシミ取り＆増毛、21年10月は初めての「フリマアプリ」に挑戦、21年1月はお手伝いさんを雇ってゴミ屋敷を片付けした。

